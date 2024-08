Polka z Okinawy: Ludzie żyją tu dłużej, bo stosują zasadę "nankurunaisa" czyli...

Japończycy trochę się z tego powiedzenia śmieją, bo nie rozumieją o co chodzi i mylą je z lenistwem. A ono ma głębszy sens, który daje ulgę w stresie. Robimy, co możemy, a jaki będzie rezultat? Nie ma co się martwić na zapas. Nankurunaisa. Co będzie, to będzie.

Jeden z brytyjskich brytyjskich twórców dokumentu o tzw. blue zones – niebieskich strefach, których mieszkańcy wyróżniają się ponadprzeciętną długością życia, twierdzi, że poznał sekret długowieczności Okinawiańczyków. Jego zdaniem spożywanie beni-imo wydłuża życia. Pani się z tym nie zgadza.

Tutaj wszyscy się z tego śmieją. Beni-imo jest faktycznie bardzo zdrowe i zawiera dużo antyoksydantów, ale poza sezonem jest praktycznie niemożliwe do kupienia. Poza tym jego cena jest dosyć wysoka, więc Okinawiańczycy nie mogą sobie na niego pozwolić. Wydaje mi się, że mogło dojść do nieporozumienia. Ziemniaki faktycznie pomogły Okinawiańczykom uniknąć głodu przed i po II wojnie światowej, ale były to satsuma-imo, czyli intensywnie żółte w środku bataty.

Okinawiańczycy zostali mocno doświadczeni przez historię. Przeżyli lata głodu, protektorat amerykański, japonizację, a jednak udaje im się zachować pogodę ducha. My, Polacy, przemy do przodu, ciągle chcemy więcej, a Okinawiańczycy inaczej. Cieszą się z tego, co mają. Czasem myślę, że gdyby włożyli więcej wysiłku, to może żyłoby im się lepiej, ale wtedy łapię się na tym, że przecież wielu z nich jest zadowolonych i szczęśliwych.



Po co więc ich zmieniać?

Bo zmieniać ich chcieli Japończycy, narzucając wyspiarzom swoje normy, wartości i tradycję. Do dziś zresztą Okinawiańczycy są traktowani przez potomków samurajów jak obywatele drugiej kategorii.