Polka w Gruzji: Tutaj wciąż żywa jest krwawa zemsta

W ubiegłym roku miałam okazję uczestniczyć w urodzinach trzynastolatka, podczas których jego rówieśnicy wznosili piękne toasty. Wyrażali w nich szacunek do starszyzny, dziękowali dziadkom solenizanta za to, że są dobrymi ludźmi, a rodzicom za to, że tak wspaniale wychowali ich kolegę. To byli trzynastolatkowie, którzy z winem w ręku wznosili przepiękne toasty wyrażające szacunek do starszych i do siebie nawzajem, a także recytujący gruzińskie poematy, śpiewający pieśni, grający na gitarze. Wspaniałe doświadczenie. Widać, że supra jest dla nich bardzo ważna i jest fundamentem gruzińskiej kultury.

A jednak droczysz się na ten temat z mężem.

Denerwuje mnie powszechna akceptacja dla alkoholu, który jest wszędzie i pije się go naprawdę dużo. Nie da się być osobą produktywną po wieczorze zakrapianym winem i po kolejnej suprze, gdy tych supr w tygodniu odbywa się trzy czy cztery. Następnego dnia o poranku właściwie nikt nie pracuje, nie da się zjeść śniadania przed godziną 9:00, nikogo o tej porze nie ma w pracy. Nie da się ukryć, że wszechobecne wino i ciągłe świętowanie znacząco wpływa na to, jak Gruzja się rozwija i jak funkcjonuje. Wystarczy przejść się ulicą Kutaisi. To jest rzadkość, żeby płot przy domu był odmalowany. Zazwyczaj przeżera go rdza, z domu odpada tynk, bo Gruzini nie mają potrzeby, żeby o to zadbać. A ja lubię, żeby było tak po polsku, ładnie, żeby trawnik był zadbany, podwórko uporządkowane i wszystko ułożone. To mi daje komfort. Zresztą naukowo jest udowodnione, że w przestrzeni estetycznej i zorganizowanej, człowiek lepiej się czuje. A Gruzini podchodzą do tego inaczej – dla nich ważniejsze jest miłe spędzanie czasu w gronie rodziny i znajomych.

Martyna Kaczmarzyk-Mamasakhlisi z mężem Archiwum prywatne

Smutny jest dla mnie fakt, że choć podczas supry wznosi się toast za kobiety na stojąco, żeby oddać im cześć, to w życiu często się o tym szacunku zapomina, a kobiety traktuje się jak gorszy sort.