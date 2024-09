Polka na Tajwanie: Tutaj dzieci w szkole uczą się o Szymborskiej i Kieślowskim

Wiele osób myli Chiny z Tajwanem. Jednak podróżnicy, którzy najpierw odwiedzili Chińską Republikę Ludową, a potem Tajwan, powiedzieli mi, że tuż po wylądowaniu na lotnisku w Tajpej widać, jak wiele dzieli te kraje.

Są olbrzymie różnice. W Tajwanie można otwarcie wyrażać swoje poglądy, krytykować rząd, korzystać ze wszystkich mediów społecznościowych, a w Chinach ani Instagram, ani platforma X nie działa. Tutaj jest pełna wolność, a w Chinach nie wiem, czy kiedykolwiek będzie. To są zupełnie inne kraje. Na Tajwanie żyją otwarci ludzie, którzy nie boją się mówić, tego, co myślą. I za to ich właśnie cenię. Za to, że dążą do celu, do lepszego życia, że chcą być słyszani.



Tajwańczycy pokazują, że chcą o sobie samostanowić i cały czas podkreślają, że są oddzielnym, niezależnym państwem. Chcą mieć wpływ na sposób, w jaki kraj jest rządzony. Tym bardziej, że rząd słucha swoich obywateli. Tutaj rząd jest dla ludzi. Wprowadził nawet e-demokrację, żeby ułatwić obywatelom udział w dyskusji publicznej.

Mamy już wypracowaną ścieżkę działania, dzięki której doprowadzamy do zmian w przepisach. Poza tym na Tajwanie jest nie tylko bardzo łatwy dostęp do członków samorządów lokalnych, ale i do posłów.

Mój mąż jest jednym z założycieli organizacji pozarządowej Crossroads i przyczynił się do zmiany prawa dotyczącego edukacji. Nie miał doświadczenia w rozmowie z posłami, samorządowcami czy przedstawicielami rządu, ale jest na tyle otwarty, przebojowy i zaangażowany, że udało mu się zrealizować swój cel.