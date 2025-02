Polka w Arktyce: Gdy pojawią się problemy zdrowotne, trzeba lecieć do innego kraju

To była dla mnie wielka szkoła życia, która otworzyła mi oczy na różne sytuacje, o których wcześniej nie miałam pojęcia.

Co to były za sytuacje?

Po jakimś czasie przyłączałam się do łowów i zaproszono mnie na ryby. „Fajnie. Dawno nie jadłam dobrej ryby. A tu jeszcze prosto z kutra”- pomyślałam. Byłam w zamian chętna do pomocy. Zakładaliśmy sieci, które opróżnia się co dwa dni. Pamiętam moją pierwszą rybę, ponieważ praktycznie rzucili nią we mnie i pokazali, że mam ją sobie sama ubić i oprawić, a przecież nigdy tego nie robiłam. Na początku byłam w szoku, ale potem byłam w tym tak dobra i uderzałam celnie i z taką siłą, że o mało co dziury w łodzi młotkiem nie wybiłam. To jednak zupełnie inne doświadczenie, kupić zapakowaną rybę czy kawałek mięsa w supermarketach lub na rynku, a inaczej samemu wyjąć ją z wody i potem jeszcze pozbawić ją życia.

Później nauczyłam się oprawiać upolowane foki. Mnie focze mięso nie smakowało z powodu bardzo intensywnego zapachu, ale moi uczniowie, bo szkoła oferowała posiłki, zjadali je ze smakiem. Z drugiej strony na Grenlandii nie ma się wielkiego wyboru. W jedynym sklepiku w wiosce był mały wybór, a o świeżych produktach można było pomarzyć. Zresztą Inuici nie przepadają za serami i jajkami. I to był dla mnie duży problem, bo nie mogłam ich tam dostać.

Tęskniłam za pomidorami, ogórkiem, sałatą, a jednocześnie starałam się spróbować wszystkiego, co było możliwe. Próbowałam zupy z foki, jadłam mięso niedźwiedzia polarnego, kosztowałam gulasz z orki, zostałam zaproszona przez moich grenlandzkich przyjaciół na danie z morsa. To ostatnie to już w Qaanaaq.