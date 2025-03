W chwili desperacji mówiłam „Przyjechałam po lepsze życie, a nic mi się nie układa, co robić?". Pewnego dnia wiozłam córkę na urodziny koleżanki na południe Luksemburga i zobaczyłam terminal kolejowy dla pociągów towarowych. Zatrzymałam samochód, wyszłam na zewnątrz i powiedziałam: „Czegoś piękniejszego w życiu nie widziałam. Ja tu będę pracować”.

Okazało się, że należy do największego pracodawcy w Luksemburgu. Kiedy zaczęłam mówić, że chcę tam pracować, wszyscy znajomi próbowali mi ten pomysł wybić z głowy. „Chcesz dostać tam pracę bez znajomości francuskiego? Zapomnij” – mówili. Zaczęłam się więc uczyć francuskiego.

Udało mi się też zdobyć kontakt do osoby zatrudnionej w tej firmie, wysłałam do niej mail i CV. Opisałam swoje doświadczenie i pomyślałam, że jeśli nie zmienię pracy, to zabieram swoje dzieciaki i wracam do Polski. Po tygodniu ciszy dostałam informację, że mój mail został przekierowany do działu HR. A po dwóch miesiącach odebrałam telefon, że mnie chcą. „Jak to mnie chcecie?” – odparłam. Odłożyłam telefon i zbaraniałam. Mam chyba pracę, ale jaką? Po kilku dniach zadzwoniła do mnie obecna szefowa i potwierdziła, że od 1 października zaczynam w tej firmie pracę i będę zajmować się transportem towarowym. Miałam wrażenie, że stał się cud nad Mozelą. Nie mogłam uwierzyć, że Polka, która przyjechała do Luksemburga zardzewiałym citroenem, dostała wymarzoną pracę.

A co ze znajomością francuskiego?

Moja szefowa zapytała tylko, czy mówię po francusku, na co ja zgodnie z prawdą odparłam, że się uczę. Francuski nie był najważniejszy, bo miałam inne atuty. Znałam specyfikę branży i mówiłam po polsku. Później dowiedziałam się, że gdy do HR wpłynęło moje CV, to oni składali ręce do Boga.

Okazało się, że ci z natury grzeczni, delikatni i kulturalni Francuzi wypuścili pociąg towarowy do Polski i nie mogli sobie z nami poradzić, bo my w biznesie trzymamy ludzi krótko. Poza tym jesteśmy dla nich zbyt ekspresyjni. Kiedy zaczęłam tam pracować i prowadzić służbowe rozmowy po polsku, moje zachowanie budziło w kolegach zdziwienie. „Dlaczego krzyczysz? Dlaczego mówisz podniesionym głosem?” . Na co ja odpowiadałam, że to nie ma nic wspólnego z krzyczeniem, a taki sposób rozmowy jest zgodny z naszym charakterem.