Polka w Omanie: Tutaj kobieta traktowana jest z dużym szacunkiem

Omańczycy są też muzułmanami, modlą się pięć razy dziennie. Teraz, kiedy rozmawiamy trwa ramadan, czyli święty miesiąc, podczas którego nie jedzą ani nie piją od wschodu do zachodu słońca. Jakie to musi być wycieńczające, żeby w 30-stopniowym upale rezygnować z picia wody, a jednak oni to robią. Jest to dla mnie niezwykły przejaw ćwiczenia silnej woli, wczuwania się w sytuację osób, które na co dzień nie mają dostępu do pożywienia, ale przede wszystkim jest to dla mnie wyraz ich religijności. Dla Omańczyków islam jest ważnym aspektem ich tożsamości.

Polacy w 89 proc. deklarują się jako katolicy, a kościoły świecą pustkami. Większość stanowią wierzący niepraktykujący. Może podobnie jest tutaj?

W Omanie wszyscy są muzułmanami, choć oczywiście zdarzają się osoby wierzące niepraktykujące. Tutaj jest taka zasada, że to, co robią w swoim prywatnym czasie, jest między nimi a Allahem. To, czy poszczę podczas ramadanu, czy modlę się pięć razy dziennie, to jest moja prywatna sprawa. Zresztą oni są bardzo „prywatni” z natury. Nie ujawniają zbyt dużo o sobie, bo wiedzą, że mogą być oceniani przez innych, przez swoje rodziny czy znajomych.

W większości są to osoby praktykujące. Spotkałam tu mnóstwo osób, które nigdy w życiu nie wzięły alkoholu do ust i które modlą się pięć razy dziennie. Religijność jest im wpajana w domu, ale i w szkole. To ważny aspekt ich kultury. Jeszcze dwa lata temu pracowałam jako nauczycielka w omańskiej szkole, więc wiem, że nauczanie religii jest w codziennym planie lekcji.

Religia jest ważna w Omanie, ale odnoszę wrażenie, że panuje tu islam w najbardziej liberalnej odsłonie.

Islam dzieli się na trzy główne odłamy: sunnizm, szyizm i ibadytyzm. Ten ostatni – najbardziej umiarkowany wyznają mieszkańcy Omanu. Są liberalni i stosują się do zapisów Koranu, bo w świętej księdze nie jest nigdzie napisane, żeby kobieta miała zakrywać twarz albo ręce, a tak się dzieje w Arabii Saudyjskiej czy w Afganistanie.

W Omanie praktykuje się tolerancję religijną i otwarte podejście do różnych kultur. Na święta Bożego Narodzenia w hotelach czy w hipermarketach pojawiają się choinki, można kupić bombki i światełka. Na Halloween nie może zabraknąć dyni, a na Wielkanoc króliczków w supermarketach. W Maskacie są dwa kościoły. W ubiegłym roku do jednego z nich pojechałam na pasterkę i spędzałam ją pod gołym niebem. Msza odbywała się dokładnie w taki sam sposób, jak w kościele polskim, natomiast była prowadzona po angielsku.