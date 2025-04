Różnice w podejściu do ósmoklasistów i maturzystów są subtelne, ale istotne. – Zdolności regulacyjne dziecka w tym wieku mogą nie być jeszcze wystarczająco wspierające – mówi o młodszych uczniach. Natomiast starsza młodzież potrzebuje przestrzeni i zaufania.

Uzależnienie od ekranów a stres przed egzaminami – co mogą zrobić rodzice?

Ważnym tematem rozmowy są także ekrany i higiena cyfrowa. – Uzależnia dzieci to, co one znajdują w telefonach. To dla nas jest obszar do pracy – podkreśla Boćko-Mysiorska. To nie zakazy, lecz uważność i rozmowa budują zdrową relację z technologią.

– Pokazujmy dzieciom, jak zdrowo można korzystać z urządzeń elektronicznych. Higiena cyfrowa jest niezwykle istotna i możemy ją modelować na zasadzie swoich zachowań – tłumaczy ekspertka.

W ostatnich dniach przed maturą nie warto robić rewolucji – ani wyjazdów, ani zmiany menu. – Dzieci najlepiej wiedzą i odczuwają, co może je wspierać – mówi Boćko-Mysiorska. Ale warto im towarzyszyć, proponować spacery, rozmowy, chwile relaksu.