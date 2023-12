Promieniowanie smartfona może powodować nowotwory? Są nowe ustalenia naukowców

Pierwsze głosy o tym, że „energia smartfonów” nie pozostaje bez wpływu na ludzkie zdrowie i może powodować raka, pojawiły się już wiele lat temu. W 2010 roku opublikowano badanie na ten temat, które odbiło się głośnym echem. Jego autorzy próbowali dowieść związku pomiędzy rakiem mózgu oraz nadmiernym korzystaniem z telefonu. Okazało się jednak, że podjęte działania było obarczone błędami i przeprowadzono je nieprecyzyjny sposób. Sami badacze przyznawali na przykład, iż ankietowani przez nich chorzy nie potrafili określić częstotliwości korzystania z telefonów, gdyż zwyczajnie wcześniej nie przykładali do tego wagi.

Ostrożności ze smartfonem nigdy za dużo

Te informacje nie oznaczają jednak, że należy beztrosko chwytać za telefon przy każdej okazji.

- W mojej osobistej opinii światło i dźwięk smartfona mogą pośrednio powodować zaburzenia snu i stres, także ten informacyjny - mówi lekarz radiolog Leszek Krupniewski. - To z kolei może przyczynić się do obniżenia odporności, która jest kluczowa w skutecznej walce z karcenogenezą - procesem prowadzącym do powstania zmiany nowotworowej. Pamiętajmy, że to zjawisko zachodzi w organizmach ludzkich przez cały czas – podkreśla specjalista.

Reasumując; warto czasem odłożyć smartfon i odpocząć od natłoku informacji, reklam i wiadomości. Nadchodzący sylwester oraz Nowy Rok będą doskonałą okazją do tego, aby odciąć się chociaż na chwilę od wirtualnego świata i docenić ten rzeczywisty, a także bliskich znajdujących się w pobliżu.