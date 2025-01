Szczupłe ciało nie gwarantuje długiego życia w zdrowiu. Zbadano, co jest ważniejsze

Choć naukowcy są zgodni co do tego, że duża nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko wystąpienia takich chorób jak cukrzyca, nowotwory czy choroby serca, to dążenie za wszelką cenę do osiągnięcia szczupłej sylwetki niekoniecznie może wyjść na zdrowie. Na podstawie obszernej analizy danych medycznych grupa naukowców ustaliła, że wystarczy być „w dobrej formie”. Co to oznacza?