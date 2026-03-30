Menopauza pojawia się zwykle w okolicach pięćdziesiątki. Wśród takich objawów jak uderzenia gorąca i wahania nastroju mogą pojawić się również problemy z pamięcią, spowolnienie procesów myślowych czy trudności w skupieniu uwagi, które eksperci zbiorczo nazywają mgłą mózgową.

Menopauza może dawać się we znaki – ale nie obniża zdolności intelektualnych kobiety

Te często frustrujące zaburzenia mogą dotyczyć od 40 do nawet 80 proc. kobiet w wieku menopauzalnym. Dotychczasowe badania nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy objawy te mają bezpośredni związek z rzeczywistym i trwałym zaburzeniem funkcji poznawczych kobiety. Eksperci nie mają też pewności, jakie biologiczne procesy stoją za całym zjawiskiem.

Z nowego badania, które pojawiło się na łamach czasopisma naukowego „NPJ Women’s Health”, wynika, że choć mgły mózgowej doświadcza wiele kobiet (zarówno jeszcze w wieku okołomenopauzalnym, jak i po menopauzie), to nie ma żadnych mocnych dowodów na to, że przekwitanie wpływa negatywnie na kondycję kobiecego umysłu w dłuższej perspektywie. Autorami badania są eksperci z Instytutu Psychiatrii, Psychologii i Neuronauk na King’s College London.

W ramach badania naukowcy przeanalizowali dane ponad 14,2 tys. mieszkanek Wielkiej Brytanii w wieku od 45 do 55 lat. Podzielono je na trzy grupy: kobiety przed menopauzą, kobiety znajdujące się w okresie perimenopauzy i wreszcie kobiety, które przekwitanie mają już za sobą.

Uczestniczki zapytano o występowanie u nich zaburzeń poznawczych, które zwykle wiążą się z menopauzą. Następnie przeprowadzono wśród nich testy pamięci i umiejętności wnioskowania.

Eksperci stawiają sprawę jasno: kobieta nie staje się mniej inteligentna w wyniku menopauzy

Analiza zebranych danych ujawniła jedynie minimalne różnice w wynikach testów między trzema grupami badanych. Zauważono też bardzo słaby związek między obniżką zdolności poznawczych, która wynika z menopauzy, a wynikami testów.

Dalsze analizy wykazały, że te zaburzenia mają większy związek z typowo psychicznymi symptomami, które towarzyszą przekwitaniu. Chodzi o takie objawy jak niepokój i obniżki nastroju, zwłaszcza u kobiet w wieku perimenopauzalnym i postmenopauzalnym.

„Nasze badanie wykazało, że podstawowe zdolności poznawcze są spójne w różnych fazach menopauzy. Chociaż wysiłek, jaki trzeba włożyć w funkcje poznawcze z powodu tych objawów, jest większy, to mamy nadzieję, że przekona to osoby doświadczające tych objawów, iż zdolności poznawcze są zachowane, nawet jeżeli doświadczenie wydaje się znacznie trudniejsze” – tłumaczy dr Laura Naysmith z Instytutu Psychiatrii, Psychologii i Neuronauk na King’s College London, główna autorka badania.

„Wyniki wskazują, że globalnie nie występuje żadne ogólne obniżenie sprawności poznawczej związane z menopauzą, jednak objawy poznawcze w życiu codziennym są nasilone” – dodaje prof. Adam Hampshire z King’s College London.

Źródło:

www.kcl.ac.uk