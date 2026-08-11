Przełomowe badanie opublikowane na łamach prestiżowego czasopisma medycznego „Lancet Public Health” wskazuje nowe wytyczne dotyczące zalecanej dziennej liczby kroków.

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Skąd wziął się limit 10 000 kroków dziennie?

Jak podaje stacja BBC, pochodzenie powszechnie znanych zleceń dotyczących 10 000 kroków dziennie wiąże się z japońską kampanią reklamową z lat 60. XX wieku. Idea ta narodziła się przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio w 1964 r. Wprowadzono wówczas na rynek japoński jeden z pierwszych krokomierzy o nazwie manpo-kei, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza właśnie „licznik 10 000 kroków”.

Jak zauważa główna autorka badania, dr Melody Ding z Uniwersytetu w Sydney, liczba ta została wyrwana z kontekstu i z czasem stała się globalną, choć nieoficjalną normą powielaną przez nowoczesne aplikacje fitness.

Ile kroków dziennie należy robić?

Międzynarodowy zespół naukowców z Australii, Norwegii i Hiszpanii sprawdził, jak liczba pokonywanych kroków faktycznie przekłada się na stan zdrowia w porównaniu do bardzo niskiej aktywności na poziomie 2000 kroków dziennie. Wyniki jednoznacznie pokazują, że już 7000 kroków dziennie wiąże się z dużymi korzyściami zdrowotnymi:

ryzyko spada aż o 38 proc.

ryzyko chorób układu krążenia zmniejsza się o 25 proc.

ryzyko depresji jest niższe o 22 proc.

ryzyko chorób nowotworowych obniża się o 6 proc:

Co więcej, naukowcy podkreślają, że pozytywne efekty dla organizmu pojawiają się już przy niższej liczbie kroków - przy około 4000 kroków dziennie można zauważyć wyraźną poprawę w porównaniu do prowadzenia siedzącego trybu życia.

Z analiz wynika, że dłuższe dystanse powyżej 7000 kroków niosą za sobą dodatkowe korzyści dla serca – jednak eksperci uspokajają: kluczem do sukcesu jest regularny ruch, a nie dążenie do nierealnych dla wielu osób norm.

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Co zamiast spacerów? Zalecenia WHO

Jak przypomina BBC, większość oficjalnych wytycznych medycznych skupia się nie na liczbie kroków, ale na czasie poświęconym na wysiłek. Dla przykładu, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje, aby dorośli przeznaczali tygodniowo:

minimum 150 minut na umiarkowaną aktywność aerobową, lub

minimum 75 minut na intensywną aktywność aerobową.

Dr Andrew Scott, wykładowca fizjologii z Uniwersytetu w Portsmouth, podsumowuje te wyniki z optymizmem: choć zasada „więcej ruchu to zawsze lepiej niż mniej” pozostaje aktualna, nikt nie powinien wpadać w frustrację z powodu niezrealizowanego celu krokomierza.

Zdaniem ekspertów cytowanych przez BBC, ruch na miarę naszych codziennych możliwości – w granicach 5000 – 7000 kroków – jest bardziej realistycznym celem i pozwala realnie zadbać o kondycję i zdrowie. Natomiast liczba 10 000 kroków jest odpowiednim celem dla bardziej aktywnych osób.