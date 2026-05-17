Brytyjscy naukowcy opublikowali wyniki badań dotyczących wpływu tętna na ryzyko udaro
Przez lata panowało przekonanie, że im niższe tętno spoczynkowe, tym lepsza kondycja układu krążenia. Wyniki najobszerniejszego w historii badania, zaprezentowane podczas European Stroke Organisation Conference 2026, podważają tę tezę.
Naukowcy z Imperial College London, pod kierownictwem dr. Dextera Penna przeanalizowali dane 460 tysięcy uczestników brytyjskiego projektu UK Biobank. Przez 14 lat obserwacji odnotowano ponad 12 tysięcy przypadków udarów. Wyniki są jednoznaczne: najniższe ryzyko wystąpienia incydentów naczyniowych dotyczy osób, których tętno spoczynkowe mieści się w przedziale 60–69 uderzeń na minutę.
Każde znaczące odejście od tej normy wiąże się z zagrożeniem. Jak wskazują autorzy publikacji: „Ryzyko udaru było o 25% wyższe u osób z bardzo niskim tętnem i o 45% wyższe u osób z bardzo wysokim tętnem”. Za wartości skrajne uznano tętno poniżej 50 bpm oraz równe lub wyższe niż 90 bpm.
Kofeina może wpływać nie tylko na koncentrację i poziom energii, ale także na wyniki badań neurologicznych. Włoscy naukowcy wykazali, że dawka odpo...
Badacze z Imperial College London wskazali na prawdopodobne mechanizmy biologiczne stojące za tymi statystykami. Bardzo niskie tętno (bradykardia) koreluje głównie z udarami niedokrwiennymi. Może to wynikać z faktu, że zbyt długa faza rozkurczu między uderzeniami serca ogranicza efektywny przepływ krwi do mózgu.
Z kolei wysokie tętno spoczynkowe obciąża ściany naczyń krwionośnych. Może to prowadzić zarówno do uszkodzeń niedokrwiennych, jak i pęknięć naczyń, co skutkuje udarem krwotocznym. Co istotne, ta zależność jest „czystym sygnałem biologicznym” – utrzymała się nawet po uwzględnieniu takich czynników jak wiek, płeć, nadciśnienie, cukrzyca czy palenie tytoniu.
Ważnym wnioskiem z badań jest fakt, że tętno jest najdokładniejszym wskaźnikiem ryzyka u osób, u których nie zdiagnozowano migotania przedsionków. U pacjentów z tym schorzeniem samo migotanie jest tak silnym czynnikiem obciążającym (zwiększającym ryzyko udaru aż pięciokrotnie), że wpływ samego tętna staje się mniej zauważalny.
„Tętno było najbardziej informacyjne u osób bez migotania przedsionków, gdzie może stanowić cenne dodatkowe narzędzie do identyfikacji ryzyka udaru” – wyjaśnia dr Dexter Penn.
Świadome spowolnienie tempa oddechu wpływa na to, jak trafnie rozpoznajemy emocje na twarzach otaczających nas osób, w zależności od tego, czy akur...
Autorzy badania podkreślają, że ich celem nie jest zachęcanie do samodzielnej, farmakologicznej zmiany tętna. Nietypowy puls powinien być jedynie impulsem do pogłębionej diagnostyki. Profesor Alastair Webb z Imperial College London zaznacza: „Bardzo niskie lub bardzo wysokie tętno powinno być dla klinicystów sygnałem do dokładniejszego przyjrzenia się ogólnemu ryzyku sercowo-naczyniowemu danej osoby”.
Zamiast sięgać po leki na własną rękę, pacjenci z tętnem odbiegającym od normy powinni skonsultować się z lekarzem w celu wzmocnienia strategii profilaktycznych i ewentualnej modyfikacji stylu życia.
