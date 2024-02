Ważne inicjatywy Michelle Obamy

Higher Ground wyprodukowała Waffles + Mochi, program w którym Michelle wystąpiła i który uczy dzieci zdrowych nawyków w odżywianiu i gotowaniu. Po świecie zdrowego jedzenia oprowadza widzów zabawny przewodnik, który jest po części Yeti, a po części gofrem. Programy Higher Ground: Ada Twist, Scientist i We, The People zdobyły nagrody Emmy w kategorii programów dla dzieci i rodzin. Specjalny program The Light We Carry Netflixa, zdobył niedawno nominację do nagrody Emmy w kategorii najlepszy serial lub program specjalny.

Za pośrednictwem Fundacji Obamy prowadzi Girls Opportunity Alliance, projekt, który wspiera globalne organizacje oddolne, pracujące nad tym, aby dziewczęta na całym świecie mogły uzyskać edukację, na jaką zasługują. Na początku tego roku GOA nawiązała współpracę z Fundacją Billa i Melindy Gatesów oraz Clooney Foundation for Justice, aby promować edukację dziewcząt i pomóc zakończyć małżeństwa dzieci.

Za pomocą programu Reach Higher zachęca absolwentki szkół średnich do kontynuowania edukacji, czy to poprzez college, uniwersytet, szkołę handlową czy służbę wojskową. W ramach When We All Vote zachęca młodych ludzi do głosowania i angażowania się w proces wyborczy – podczas wyborów w 2020 roku udało im się dotrzeć do ponad 100 milionów osób.

We współpracy z Partnership for a Healthier America pracuje nad ograniczeniem nierówności żywnościowych w USA – w 2022 r. zdołali przekazać ponad milion posiłków dla potrzebujących rodzin.

Za pośrednictwem PLEZi Nutrition, firmy zajmującej się żywieniem dzieci, uruchomionej w 2023 r., kontynuuje rozpoczętą w 2010 r. w Białym Domu inicjatywę Let’s Move!, która ma pomóc dzieciom w całym kraju walczyć z otyłością. PLEZi Nutrition zamierza podnieść poprzeczkę w zakresie sposobu, w jaki produkujemy i sprzedajemy żywność i napoje dla dzieci, inicjując wyścig, którego celem jest przekształcenie całej branży spożywczej.