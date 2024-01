Malia Obama na Festiwalu Filmowym w Sundance. Czy jej dzieło spodoba się widzom?

25-letnia córka byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych pojawiła się w ubiegłym tygodniu na czerwonym dywanie, promując własny film.

W zapowiadającym film klipie z serii „Meet the artist”, młoda artystka podpisała się tylko imieniem, opisując swoje dzieło jako „nieco dziwną opowieść przypominającą bajkę”. Fabuła koncentruje się na mężczyźnie, który opłakuje stratę matki, otrzymawszy „nietypową” prośbę pozostawioną w jej testamencie.

– Film opowiada o zagubionych przedmiotach, ale i o umiejętności wybaczania, łagodności i potrzebie bliskości wynikających z trudnych doświadczeń życiowych – wyjaśnia Malia Obama, która jest autorką scenariusza i reżyserką The Heart – Mam nadzieję, że obraz spodoba się odbiorcom i sprawi, że poczują się choć odrobinę mniej samotni lub przynajmniej zwrócą uwagę na tych, którym samotność doskwiera – dodaje.

Ponad 10 filmów i programów telewizyjnych

Rodzina młodej reżyserki ma już znaczne osiągnięcia w świecie filmowym. W 2018 roku Michelle i Barack Obama założyli firmę Higher Ground Productions. W maju tego samego roku podpisali wieloletnią umowę z jedną z wiodących platform streamingowych na produkcję projektów telewizyjnych wspierających różnorodność w szeroko pojętym przemyśle rozrywkowym.

Pierwszym z ponad dziesięciu filmów i programów telewizyjnych wyprodukowanych przez byłą parę prezydencką w ramach współpracy był wielokrotnie nagradzany American Factory, a kolejne to chociażby Becoming na podstawie biografii Michelle Obama, a następnie thriller Leave the World Behind z Julią Roberts w jednej z głównych ról oraz serie dokumentów: Our Great National Parks i Working: What We Do All Day. Te dwie ostanie produkcje zostały docenione przez jury Creative Arts Emmy Awards i nagrodzone statuetką Emmy w kategorii wybitnej narracji.