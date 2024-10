Najbogatsza kobieta Europy Wschodniej wkroczy na rynek polskich mediów?

Pod kierownictwem Kellnerovej Grupa PPF sfinalizowała kilka dużych transakcji, w tym sprzedaż części biznesów i udziałów. Te działania przyczyniły się do powrotu rentowności spółki inwestycyjnej do poziomów sprzed pandemii. W pierwszej połowie 2023 roku firma osiągnęła dochód netto wynoszący 709 milionów euro, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu do straty 406 milionów euro odnotowanej rok wcześniej – głównie w wyniku kosztownego wycofania się z Rosji.

Grupa PPF aktualnie poszukuje nowych możliwości przejęć w Europie. Jak dotąd istotnymi zakupami firmy było nabycie udziałów niemieckiego nadawcy ProSiebenSat.1 Media SE oraz udziałów w polskiej firmie InPost SA, działającej w branży e-commerce i zarządzającej siecią samoobsługowych paczkomatów. Grupa PPF ma obecnie 28,75 proc. udziałów w InPost. Wcześniej była już obecna w Polsce dzięki firmie Škoda Transportation, która dostarcza pojazdy do warszawskiego metra.

Nowe kierunki rozwoju Grupy PPF

W przeszłości talent do przedsiębiorczości Petra Kellnera umożliwił firmie rozszerzenie działalności na dynamicznie rozwijające się rynki, takie jak Rosja i Chiny. Jednak po inwazji Rosji na Ukrainę Grupa PPF, podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw, zwróciła uwagę na rynki zachodnie i skupiła się na rozwijaniu działalności w Europie. W efekcie można się spodziewać większego zaangażowania Grupy PPF także w Europie Środkowej. Koncern ma potencjał, aby stać się zarówno partnerem polskich przedsięwzięć, jak i ich konkurentem. Zgodnie z doniesieniami mediów to właśnie Grupa PPF jest jednym z podmiotów zainteresowanych przejęciem telewizji TVN od amerykańskiego Warner Bros. Discovery, który rozważa sprzedaż tej stacji.

Renata Kellnerova nie podzieliła się szczegółami na temat konkretnych celów inwestycyjnych firmy. Wiadomo jednak, że Grupa PPF zamierza kontynuować działalność w czterech głównych obszarach inwestycyjnych – usługach finansowych, telekomunikacji, mediach oraz e-commerce. W rozmowie z „Bloombergiem” Kellnerova podkreśliła, że „to nie wyklucza mniejszych, oportunistycznych inwestycji.”

