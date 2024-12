Współzałożycielka Fundacji IT Girls o swoim podejściu do pracy: Boję się i robię

Karolina Wasielewska, autorka książki „Cyberdziewczyny” powiedziała mi, że jest duży problem z zatrzymaniem kobiet w branży IT. Kobiety nie chcą dostosowywać się do męskiego środowiska, a szefowie, w większości mężczyźni na managerskich stanowiskach, nie rozumieją kobiet.

Miałam to szczęście, że mój szef był cudowny. Złapałam się jednak na tym, że to ja sama się cenzurowałam, jeśli chodzi o wybór stroju do biura. Ani razu w pracy nie miałam na sobie sukienki, zawsze wybierałam spodnie, koszulę czy garnitur. Nie chciałam się wyróżniać, tylko wpasować w ten męski świat. Czy jest w tym coś złego? Pewnie nie. Ale jeśli poszukamy głębiej, to okaże się, że kryje się za tym chęć zamaskowania kobiecości. „Wy to macie humorki”, „Jesteście takie emocjonalne” miały usłyszeć kobiety korzystające z warsztatów w naszej fundacji. Faktycznie, potrafimy być trochę bardziej emocjonalne od mężczyzn, ale upatruję w tym szansę, a nie zagrożenie. Badania pokazują, że firmy, których kadra zarządzająca na najwyższych szczeblach jest różnorodna, osiągają nawet do 30 proc. przychodów więcej.

Jednak wciąż na szczyt docierają nieliczne liderki. Caroline Criado-Perez w książce „Niewidzialne kobiety” pisze, że w firmach technologicznych kobiety stanowią 11 proc. kadry kierowniczej, a w firmach zajmujących się finansowaniem startupów jeszcze mniej (7 proc.). Dlaczego jest tak mało menedżerek w branży IT?

Myślę, że w zależności od firmy, powody będą różne. My też oczywiście zastanawiamy się, obserwujemy i rozmawiamy na ten temat zarówno z firmami, jak i z menedżerkami. Wiele z nich wskazuje, że szef jest świetnym specjalistą, ale do zarządzania ludźmi w ogóle się nie nadaje, bo to naprawdę bardzo trudna praca, wymagająca miękkich kompetencji, bardzo dużej empatii i odsunięcia na bok emocji. Obserwując branżę IT, zauważamy, że wielu menedżerów tak naprawdę wcale nie zarządza swoim zespołem. Wielu z nich nawet nie ukrywa, że tego nie lubi.

Inna kwestia jest taka, że branża IT zmienia się w sposób bardzo dynamiczny. 30 listopada będziemy obchodzić drugą rocznicę wejścia na rynek chatu GPT, który zrewolucjonizował nie tylko branżę informatyczną. To pokazuje, że kobiety wracające do pracy z urlopu wychowawczego muszą mierzyć się z tym, że to powrót do całkiem innej rzeczywistości, a ich dotychczasowa wiedza wymaga dużej aktualizacji.

Prowadząc wiele warsztatów dla kobiet powracających na rynek pracy czy przebranżawiających się, zauważam, że problem nie leży w braku umiejętności czy niechęci do uzupełnienia wiedzy. To co najczęściej słyszymy to: Czy sobie poradzę? Czy dam radę?