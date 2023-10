Joanna Tynor: "Branża gier jest ciekawym miejscem na karierę, bez względu na płeć"

Tworzenie gier jest bardzo złożonym procesem. Gry wymagają niespotykanego w żadnej innej branży połączenia technologii ze sztuką. Z jednej strony twórcy muszą być jednocześnie pisarzami, animatorami, grafikami, programistami, psychologami i marketingowcami - to po prostu niewykonalne. Z drugiej: strony nie każda firma może sobie pozwolić na zatrudnianie tylu różnych specjalistów. A jeszcze przecież potrzeba kogoś do kontroli jakości, kogoś do zarządzania, trzeba pilnować finansów czy zapisów prawnych. Dlatego szczególnie na początku jest to bardzo wymagająca i wyboista droga.

Aż przychodzi moment, kiedy gra jest gotowa i trafia do rąk graczy...

W przypadku większości gier, w przeciwieństwie do filmu, użytkownik współtworzy historię przedstawioną przez grę. To sprawia, że po każdej premierze pojawiają się setki, a nawet tysiące różnych, często osobistych, historii. Obserwowanie tego, jak nasze dzieło zaczyna żyć własnym życiem, jaką radość daje graczom, możliwość dzielenia z nimi tych emocji – to naprawdę niesamowicie satysfakcjonujące przeżycie. To także motywacja do kolejnych działań i ciężkiej pracy.

Jaka była pani droga zawodowa, gdzie zdobywała pani doświadczenie?

Moja droga z branżą gamedev skrzyżowała się w zasadzie dosyć niezaplanowanie, ponieważ początkowo uwagę skupiałam stricte na kwestiach biznesowych. Ukończyłam studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe o specjalizacji Handel Zagraniczny i w tym kierunku z początku się rozwijałam, pracując w dziale logistyki dla jednej z wiodących w tamtym czasie sieci handlowych. Do DRAGO, jako udziałowiec, dołączyłam w 2009 r.