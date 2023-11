Inwestować każdy może. Tak Polki budują swą niezależność finansową

Do niemal dwóch trzecich wzrósł odsetek kobiet, które w tegorocznym badaniu „Polki i ich inwestycje” przyznały, że regularnie albo nieregularnie (to drugie częściej) inwestują. To spora zmiana w porównaniu z 44-procentowym udziałem inwestorek w ubiegłorocznej edycji tego badania prowadzonego przez firmę iKsync.

– Polek inwestorek przybywa, co widzimy również po rosnącej aktywności i popularności influencerek, które prowadzą w mediach społecznościowych kanały edukacji finansowej – komentuje Izabela Kozakiewicz-Frańczak, partnerka zarządzająca iksync.com i współorganizatorka listopadowej konferencji Women Invest, która również potwierdziła rosnące wśród kobiet zainteresowanie pomnażaniem pieniędzy (zarejestrowało się na nią ponad 700 pań).

Lokalizacja Women Invest 39441941 siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – nie była przypadkowa, gdyż to właśnie inwestycje w akcje notowane na GPW czy NewConnect są jednym z obszarów, w których widać największą przewagę mężczyzn nad kobietami. Podczas gdy ponad połowa badanych inwestorów miała albo ma w swoich portfelach akcje, to wśród inwestorek – niespełna co czwarta.

Przez mężczyzn jest też zdominowane grono dużych graczy giełdowych.

– Badania prowadzone wśród inwestorów indywidualnych pokazują, że kobiety są w tym gronie zdecydowaną mniejszością i to stanowi dziś wyzwanie na rynku inwestycji – przyznaje Izabela Olszewska, członek zarządu GPW. Jak zauważa, wprawdzie udział kobiet na GPW systematycznie rośnie, lecz jest to wzrost ewolucyjny. Według badań Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, (SII) oscyluje on wokół 10 proc.