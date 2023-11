Przedsiębiorczości można się nauczyć. Od czego zacząć?

Dane statystyczne nie napawają optymizmem. Informacje zgromadzone przez Monitor Rozwoju Lokalnego pokazują, że w Polsce mężczyzn prowadzących własną firmę jest ponad dwa razy więcej niż kobiet. We wszystkich województwach sytuacja na tym tle jest podobna, a stosunek firm prowadzonych przez mężczyzn i kobiety wynosi 70 do 30. Różnice między poszczególnymi regionami są niewielkie i wahają się w granicach 4 proc.

Ograniczające stereotypy

Dr Magdalena Kaczmarek, psycholożka z Uniwersytetu SWPS, tłumaczy, jakimi uwarunkowaniami mogą być spowodowane takie wyniki.

– Największy problem leży w stereotypach. Stereotyp przedsiębiorcy w znacznej mierze zbudowany jest na cechach zwyczajowo przypisywanych mężczyznom. Wiemy jednak, że są to tylko nasze wyobrażenia, bo tak naprawdę cechy takie jak intelekt czy osobowość nie zależą w ogóle od płci człowieka. Kobiety i mężczyźni naprawdę nie różnią się od siebie tak bardzo, jak czasem się wydaje. Dni takie jak Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet to znakomita okazja do tego, aby takie szkodliwe stereotypu obalać – wyjaśnia specjalistka. – Chociaż nie można zaprzeczyć, że wśród przedsiębiorców dominują liczebnie mężczyźni, to w tym stanie faktycznym można dostrzec również światełko w tunelu dla pań. Silną maskulinizację można zaobserwować przede wszystkim w tych przedsiębiorstwach, których działalność opiera się na logistyce. W firmach usługowych jest za to więcej pań, a to właśnie sektor gospodarki usługowej rozwija się najbardziej dynamicznie, oferując kobietom coraz większe możliwości – podsumowuje dr Kaczmarek.

Wychowanie ważniejsze niż płeć

Warto nadmienić, że tezę o równym stopniu przydatności przedstawicieli obu płci w przedsiębiorczości zdają się potwierdzać wyniki płynące z obserwacji dorosłych dzieci przedsiębiorców. Okazuje się, że zarówno synowie, jak i córki takich osób odznaczają się wysokim stopniem zaangażowania i zainteresowania sprawami firmy. Wystarczające bowiem okazało się wychowanie młodych ludzi w bliskim kontakcie z tematyką biznesową, a ich płeć nie miała tutaj większego znaczenia.