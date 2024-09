Współwłaścicielka perfumerii Galilu: W pierwszy sklep zainwestowałyśmy ponad 600 tys. złotych

Wyzwań było kilka. Największym było przekonanie partnerów do naszej wizji – w istocie do wizji nieistniejącej jeszcze firmy, niemającej żadnego doświadczenia – że warto pojawić się w polskim sklepie w Warszawie. Dla niektórych partnerów to była ciekawa propozycja, a na innych musiałyśmy kilka lat czekać, aby nabrali pewności, że mogą oddać swoją markę w dobre ręce. Podróżowałyśmy na spotkania głównie do Paryża. I znów pomógł przypadek – okazało się, że Warynia przyjaźni się z osobą mieszkającą w Australii, która znała ówczesnego właściciela i twórcę wielkiej marki Aēsop, Dennisa Paphitisa, który odwiedził nas w Warszawie i pozyskałyśmy tę markę. Na Frédérica Malle’a czekałyśmy cztery lata. Diptyque zdecydował się pracować z nami w drugim roku prowadzenia naszego biznesu i to było nasze największe wyzwanie. Dużym wyzwaniem okazało się też stworzenie nazwy firmy. Pracowałyśmy nad nią rok; zbriefowałyśmy w tym czasie chyba połowę warszawskich copywriterów.

I w końcu same ją wymyśliłyście?

Wpadłyśmy na nią w Paryżu, jadąc autobusem na Saint-Germain, na spotkanie z przedstawicielami marki Diptyque. Zaczęłyśmy bawić się słowami i nazwa, którą wymyśliłyśmy, bardzo nam się spodobała. Rezonowała z nami.

Dlaczego chciałyście sprzedawać zapachy?

Dlatego że jesteśmy kobietami, które zawsze o siebie dbały. Wierzymy, że liczy się jakość produktów, których używamy, że ważne jest to, jak one są tworzone; estetyka również była dla nas bardzo ważna. Obie kochałyśmy marki Aēsop i Diptyque, a niewiele osób w Polsce wiedziało wtedy o ich istnieniu. Obie sporo podróżowałyśmy po świecie; wychowałam się w Nowym Jorku. Zawsze pociągało mnie piękno, ale bez pretensji. Warynia była osadzona w artystycznej przestrzeni – nadzorowała sesje fotograficzne i pracowała ze świetnymi fotografami. Ma olbrzymie wyczucie stylu i dobry gust. Z połączenia naszych zasobów powstała idea, żeby stworzyć coś autorskiego i ... pięknego. Każdy detal był dla nas istotny: od torebeczki po zapałeczki. Lecz absolutnie najważniejsza pozostawała kwestia obsługi klienta. Tworzyłyśmy coś, co ostatecznie nasi klienci nazwali luksusem. Nie wyszłyśmy z taką ideą; po prostu chciałyśmy, żeby nasi klienci byli obsługiwani tak, jak my same chciałybyśmy być obsłużone. Częste wyjazdy do Europy czy do Stanów Zjednoczonych otwierały nam oczy na to, co się działo na świecie, a czego w Polsce jeszcze nie było.