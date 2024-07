41-letnia matka 9 dzieci właśnie ukończyła medycynę i chce być neurochirurgiem

Pozytywny wynik zmobilizował ambitną mamę do podjęcia ważnych kroków w kwestii organizacji życia rodzinnego. Możliwość uczestnictwa we wszystkich zajęciach wiązała się z koniecznością przeprowadzki z Pennsylvanii do Arizony. – Jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do testów zorganizowałam rodzinną naradę, aby upewnić się, że zmiana miejsca zamieszkania związana z ewentualnym przyjęciem na studia będzie możliwa. Otrzymałam pełne wsparcie ze strony męża i dzieci, a decyzja została podjęta jednogłośnie, mimo że każdy w rodzinie miał prawo weta – wyjaśnia.

Wspólne prace domowe

Pełne skupienie na nauce, pracach domowych, kolokwiach czy egzaminach było możliwe dzięki wsparciu całej rodziny: do Arizony przeprowadziła się również mama pracowitej studentki, a mąż, za sprawą pracy zdalnej, również mógł przebywać z rodziną na co dzień, współdzieląc z żoną liczne obowiązki domowe.

Realizacja ambicji naukowych mamy przypadła też do gustu nastoletnim dzieciom, które mogły wspólnie z nią spędzać czas na odrabianiu prac domowych. – Przygotowywałam przekąski, każde z nas brało swoje podręczniki i razem rozwiązywaliśmy zadania lub uczyliśmy się do testów i egzaminów – wspomina. – Mam wielką satysfakcję, gdy słyszę, że moje dzieci chcą podążać moimi śladami i również planują studia medyczne w przyszłości – dodaje.



Elitarne grono

Kolejnym krokiem w rozwoju zawodowym szczęśliwej absolwentki będzie specjalizacja neurochirurgiczna na Uniwersytecie Indiana. Jeśli i ten plan uda się zrealizować, Sarah Merill zasili elitarne grono kobiet wykonujących zdominowany przez mężczyzn zawód. Jak podaje „ABC News”, powołując się na dane American Association of Neurological Surgeons (AANS), w Stanach Zjednoczonych jedynie 5 proc. neurochirurgów stanowią kobiety.

Dziekan uczelni Mayo Clinic Alix School of Medicine, Dr. Michele Halyard, nie kryje uznania wobec osiągnięcia niestrudzonej absolwentki. – Jestem pod ogromnym wrażeniem nie tylko jej determinacji w dążeniu do obranego celu, ale i zdolności organizacyjnych, którymi wykazała się, świetnie radząc sobie na kolejnych etapach nauki przy tak wielu obowiązkach, które zapewne ma do wykonania jako mama – przyznaje.