Leah Hayden Cassidy pierwszą barberką u Diora: Nigdy wcześniej nie przestąpiłam progu salonu fryzjerskiego.
Zmiana ścieżki zawodowej bywa dyktowana rozmaitymi czynnikami. Chęć rozwoju w dziedzinie bliskiej zainteresowaniom danej osoby, realizacja porzuconych przed laty marzeń czy też rozczarowanie wynikające z poświęcania czasu i energii na obecne zajęcie – to tylko niektóre z nich. Bywa jednak i tak, że mimo zaangażowania i wypracowywanych latami umiejętności w ukochanej dziedzinie, w wyniku zdarzeń losowych porzucenie wybranego zajęcia staje się koniecznością. Taki scenariusz zrealizował się w przypadku mieszkanki Dublina, Leah Hayden Cassidy. Uzdolniona piłkarka, która starannie zaplanowała karierę w świecie sportu, po latach intensywnych treningów uległa poważnemu wypadkowi. Rozległe złamanie nogi nie tylko uniemożliwiło jej powrót na boisko, ale i na dwa lata pozbawiło pomysłu na rozpoczęcie aktywności w jakiejkolwiek innej dziedzinie. – Byłam zdruzgotana. Jedyne, co potrafiłam, to gra w piłkę nożną. Nie angażowałam się nadmiernie w naukę innych przedmiotów, bo w głębi serca czułam, że futbol to moja przyszłość. Przez dwa lata po wypadku brakowało mi pomysłu na to, jakie dalsze kroki podjąć – wyznaje w wywiadzie dla serwisu „London Irish Stories”. Wkrótce miało się jednak okazać, że nowo obrana ścieżka zawodowa będzie dla niej pasmem niespodziewanych sukcesów.
Miłość do piłki nożnej i chęć rozwoju w tej dyscyplinie sportu zawiodły młodą Irlandkę do Stanów Zjednoczonych. Tam przez trzy lata intensywnie szlifowała swoje umiejętności, łącząc treningi z nauką na jednym z tamtejszych uniwersytetów. Po dramatycznym wypadku, w wyniku którego doznała złamania nogi, przeszła cztery skomplikowane operacje, a ze względu na pobyt w odległym kraju opiekę nad nią sprawowali trenerzy i koleżanki z drużyny. Przy braku szans na dalszy rozwój kariery sportowej, była zawodniczka wróciła do rodzinnego miasta, zastanawiając się, jak potoczą się jej dalsze działania zawodowe. – Po przyjeździe do domu naprawdę nie miałam pojęcia, co chciałabym robić w życiu. Wiedziałam natomiast, że lubię podróżować i wykonywać prace kreatywne w różnych dziedzinach, takich jak muzyka, moda czy sztuka. Nie przypominam sobie, aby nastąpił moment „eureki”, w którym odkryłabym swoje prawdziwe powołanie. Rozważałam pracę w charakterze nauczycielki, jednak przyjaciel podsunął mi inny pomysł – relacjonuje w rozmowie z „Vogue”.
Propozycja, o której mowa, miała związek z zawodem, rzekomo wykonywanym w młodości przez babcię byłej sportsmenki. – Ja sama nigdy nie byłam zainteresowana tworzeniem fryzur ani obcinaniem włosów, natomiast według rodzinnych legend, moja babcia była kiedyś fryzjerką. Trudno mi w to uwierzyć, sądząc po jakości wykonywanych przez nią cięć – żartuje w rozmowie z „London Irish Stories”. – Przyjaciel namawiał mnie jednak do spróbowania moich sił w tym fachu. Sam był barberem i przekonywał mnie, że jeśli nauczę się podstaw zawodu, będę miała możliwość praktykowania tego zajęcia w jakimkolwiek miejscu na świecie. Doszłam do wniosku, że byłoby to dobre połączenie moich pasji: podróżowania i pracy kreatywnej. Dodatkowo, pozwoliłoby mi uzyskać niezależność finansową – wymienia.
Zachęcona powyższą perspektywą Leah Hayden Cassidy zaczęła stawiać pierwsze kroki w nowym zawodzie, testując swoje umiejętności w gronie najbardziej wytrwałych przyjaciół i członków rodziny. – Wcześniej nawet nie przestąpiłam progu salonu fryzjerskiego, nie wspominając już o studio barberskim, jednak do nowego pomysłu podeszłam z dużym entuzjazmem. Zaopatrzyłam się w podstawowe narzędzia i zaczęłam realizować pierwsze „zlecenia” w kuchni mojej mamy – relacjonuje.
Choć porzucenie pasji, która towarzyszyła jej przez lata, wiązało się z istotną stratą, nowe zajęcie stopniowo zaczęło sprawiać początkującej barberce coraz więcej przyjemności. Umiejętności nabyte w warunkach domowych doskonaliła w jednym z lokalnych zakładów fryzjerskich i choć początki pracy zawodowej nijak się miały do wyidealizowanych zdjęć i nagrań z nowoczesnych salonów fryzjerskich, doceniała również i te aspekty pracy barbera. – Często dostrzega się jedynie efektowne strony tego zawodu: szkolenia w prestiżowych miejscach, podróżowanie po świecie i spotkania z celebrytami. Kiedy jednak zaczynasz jako praktykant, twoje pierwsze zajęcie to zamiatanie podłóg. Przywykłam do ciężkiej pracy, którą wykonuję od 14. roku życia, więc nie przeszkadzało mi to, że pojawiałam się w salonie jako pierwsza każdego ranka, a wieczorami jako ostatnia opuszczałam to miejsce – podkreśla w rozmowie z „Vogue”.
Zaangażowanie w powierzone obowiązki szybko zaczęło przynosić pierwsze profity. Kalendarz początkującej barberki zaczął stopniowo wypełniać się kolejnymi zleceniami, a klientom zależało na tym, by to właśnie ona zadbała o ich fryzury. Po sześciu miesiącach nie mogła narzekać na brak zajęcia w pracy i bynajmniej nie dotyczyło to jedynie dbałości o czystość podłóg. Gdy zaoferowano jej pracę w Berlinie, bez zawahania podjęła wyzwanie. – Spakowałam torby i na dwa lata przeprowadziłam się do Niemiec. To było niesamowite doświadczenie – wspomina w rozmowie z „London Irish Stories”, podkreślając jednocześnie, że początki jej aktywności w rzeczonym zawodzie przypadły na czas, gdy męskie fryzjerstwo przestało być traktowane jak skromny dodatek do szeregu usług oferowanych w tym zakresie kobietom. – Miałam to szczęście, że gdy 12 lat temu zaczynałam, byłam świadkiem pewnej istotnej zmiany. Strzyżenie męskie postrzegano wcześniej jako przykry obowiązek, a wizyty u fryzjera trwały kilka chwil. Stopniowo ta tendencja zaczęła się poprawiać, a salony stawały się modnym i ciekawym miejscem, w którym ludzie mogli się spotykać, by bez pośpiechu porozmawiać czy posłuchać wspólnie muzyki. Bardzo polubiłam tę atmosferę – wyznaje.
Doświadczenia zdobyte w Berlinie pozwoliły uzdolnionej barberce rozwijać umiejętności w kolejnych europejskich metropoliach, a także, z biegiem czasu, dzielić się swoją wiedzą z innymi adeptami tego zawodu. Po wyprowadzce z Berlina zamieszkała w Londynie, skąd często wyruszała w dalsze podróże, realizując tym samym marzenie, które przekonało ją do obrania tej ścieżki zawodowej. – Jako edukatorka prowadzę bardzo wiele kursów w odległych rejonach świata. W 2019 r. moja pasja zawiodła mnie między innymi do Brazylii, Vancouver, Rumunii, Niemiec czy Indonezji. Wracałam do Londynu na kilka dni, by przepakować torby i ruszać w dalszą podróż – relacjonuje.
Intensywny tryb życia został wprawdzie przymusowo przerwany ze względu na pandemię COVID-19, jednak ambitna Irlandka znalazła sposób na odpowiednie wykorzystanie nadmiaru wolnego czasu. Zadbała wówczas o stworzenie własnej strony internetowej, za pośrednictwem której mogła prowadzić szkolenia w trybie zdalnym, a także proponować zainteresowanym wybrane produkty do pielęgnacji włosów. – Wcześniej żyłam od wyjazdu do wyjazdu, przez co nie miałam ani chwili na skupienie i zastanowienie się, w jakim kierunku ma zmierzać moja dalsza kariera. Przymusowa izolacja była dla mnie jednym z najważniejszych momentów w życiu zawodowym, ponieważ pozwoliła mi zaplanować moje dalsze działania – podsumowuje.
Gdy restrykcje stopniowo przestawały obowiązywać, była zawodniczka otworzyła w Londynie swoje pierwsze studio barberskie. – Była to niewielka przestrzeń, w której znajdowało się jedno stanowisko. Nie zatrudniałam żadnych pracowników. Pierwszego dnia pojawiło się u mnie wielu klientów, którzy następnie rozpropagowali to miejsce pocztą pantoflową. Efektem była pełna zajętość z kilkutygodniowym wyprzedzeniem – wspomina. Osiągnięty sukces zmotywował ją do rozbudowania zespołu i zmiany lokum na większe. – Organizujemy warsztaty dla barberów oraz pokazy fryzjerskie. Stworzyliśmy prawdziwą społeczność, o której marzyłam – opisuje własne studio o nazwie Croí by Hayden Cassidy.
Wykonywane z pasją zajęcie zyskało aprobatę nie tylko ze strony licznych klientów korzystających z usług utalentowanej barberki, ale i decydentów reprezentujących jedną z najbardziej prestiżowych firm modowych na świecie. Gdy przed dwoma laty Leah Hayden Cassidy otrzymała informację o nadchodzącym projekcie zainicjowanym przez Dior, początkowo zignorowała tę wiadomość, przekonana, że trafiła do niej przez pomyłkę. Zaintrygowana ciekawym przedsięwzięciem, skontaktowała się jednak z nadawcą maila i otrzymała propozycję, której z pewnością zabrakło na liście jej skrupulatnie przemyślanych planów zawodowych. Niespełna 30-letniej wówczas właścicielce salonu Croí by Hayden Cassidy zaproponowano posadę ekspertki Dior Beauty w dziedzinie pielęgnacji, co przyjęła z nieskrywanym entuzjazmem nie tylko ze względu na prestiż oferowanego stanowiska. – Było to wręcz oszałamiające. Jakość wykonywanych usług, historia marki i jej autentyczność miały dla mnie pierwszorzędne znaczenie w kontekście tej propozycji. Co najważniejsze jednak, strzyżenie męskie traktowane było dotychczas po macoszemu, więc sam fakt, że wykonując ten zawód mogę być utożsamiana z marką taką jak Dior, był dla mnie wystarczającą motywacją. Powiedziałam zatem: do dzieła! – relacjonuje w rozmowie z „Vogue”.
Po przyjęciu tej wyjątkowej propozycji w 2024 r. Leah Hayden Cassidy została pierwszą kobietą zatrudnioną na stanowisku ekspertki w dziedzinie męskiego strzyżenia w Dior. Zakres jej obowiązków nie ogranicza się jednak wyłącznie do prac związanych z dbałością o jakość fryzur czy pielęgnacją zarostu klientów. Jest też aktywnie zaangażowana w przygotowania do pokazów mody, organizację warsztatów fryzjerskich, tworzenie treści umieszczanych w mediach społecznościowych marki, a także promowanie wysokiej jakości produktów pielęgnacyjnych używanych do strzyżenia. – Mężczyźni wreszcie zaczęli odpowiednio dbać o jakość fryzur i zarostu. Jestem barberem od ponad dekady i gdy zaczynałam pracę, klientom zależało zazwyczaj na zwykłym strzyżeniu, a dobór kosmetyków był kwestią drugorzędną. Ten trend ulega zmianie: panowie poświęcają znacznie więcej czasu na wizytę u barbera, a także dbają o to, by kosmetyki używane w trakcie i po strzyżeniu były odpowiednio dobrane i charakteryzowały się wysoką jakością – deklaruje w rozmowie z „Gentleman’s Journal”. Na marginesie wspomina też, że coraz mniej klientów korzysta z kosmetyków swoich partnerek. Co stanowi jeden z licznych dowodów do potęgę nieustannego uczenia się – nawet wtedy, gdy tajniki danej dziedziny wydają się opanowane do perfekcji.
