Beyonce rusza z nowym biznesem. Będzie działać w branży bliskiej jej mamie

Cécred to nie jedyna nowość sygnowana nazwiskiem Knowles-Carter w najbliższych tygodniach. Wykorzystując najlepszy czas antenowy podczas tegorocznego finału Super Bowl artystka ogłosiła datę premiery kolejnej, wyczekiwanej przez fanów płyty – Renaissance Part II, która ma się ukazać 29 marca tego roku. Chwilę po tej zapowiedzi na serwisy streamingowe trafiły dwie piosenki pochodzące z płyty: Texas Hold ‘Em oraz 16 Carriages. Utrzymany w stylu country album jest kontynuacją poprzedniego, wielokrotnie nagradzanego Renaissance, który w formie filmu z koncertów trafił na ekrany kin w ubiegłym roku.

Autorka przebojów takich jak Single Ladies czy Crazy in Love zadbała o to, by po finale Super Bowl świat mówił właśnie o niej. Filmik poświęcony zapowiedzi nowego albumu koncentruje się wokół prób pobicia wszelkich możliwych rekordów w Interneci.e – Może będę startować na prezydenta? A może będę pierwszą kobietą w kosmosie, która wykona tam pierwszy utwór na żywo? Może pojawię się na scenie ze swoim awatarem AI? – dywaguje, po czym, zmęczona staraniami, prosi asystenta, aby po prostu umieścił w sieci dwa nowe hity – Ok, mamy ich. Wrzucaj te kawałki – konstatuje.

Nie da się ukryć, że każde nowe przedsięwzięcie artystki ma swoją odpowiednią oprawę, a czas oczekiwania jedynie zaostrza apetyt fanów na to, co ma do zaproponowania ta uzdolniona wokalistka, tancerka, producentka muzyczna, reżyserka i businesswoman. – Mówiłam, że Renaissance jeszcze się nie skończył – dodaje na zakończenie filmiku wyświetlonego podczas Super Bowl. Jak widać, to dopiero początek!

