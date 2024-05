Brooke Shields wkracza w świat biznesu. Czym zajmie się od czerwca?

Przedsiębiorcza i niedościgniona w działalności marketingowej Beyoncé, uruchamiając własną linię produktów do włosów Cécred, zadbała o odpowiednią akcję promocyjną marki, podsycając zainteresowanie fanów na długo przed oficjalną premierą własnej linii kosmetyków. Wielbiciele artystki już zawczasu mogli wpisać się na listę mailingową, aby od 20 lutego oficjalnie nabywać produkty sygnowane nazwiskiem autorki takich hitów jak „Texas Hold’Em” czy „16 Carriages”. Podobną metodę zastosowała Meghan Markle, pragnąc najpierw wzbudzić zainteresowanie potencjalnych klientów swoimi produktami, a następnie rozsyłając spersonalizowane koszyczki z prezentami od American Riviera Orchard do wybranych przez siebie odbiorców. Na jaką strategię zdecydowała się Brooke Shields i czy pójdzie w ślady słynnych bizneswoman?

Kontrola nad upływającym czasem

Jeszcze w trakcie pandemii Covid-19, aktorka i była modelka uruchomiła kanał „Beginning Is Now” adresowany do kobiet po 40. roku życia. Za jego pośrednictwem angażuje obserwatorki do dyskusji na tematy związane z kobiecym zdrowiem, równowagą między pracą a życiem prywatnym, docenianiem swojego dobrostanu psychicznego oraz kondycji fizycznej mimo upływu lat. Na profilu instagramowym marki można znaleźć inspirujące cytaty, rekomendacje literackie, filmowe, a nawet kulinarne. Brooke Shields zamieszcza filmiki, w trakcie których testuje nowe ćwiczenia, kosmetyki, a także przepisy na popularne dania. Zachęca też obserwatorki do zadawania jej pytań w cyklu „Ask Brooke Anything”, a także do wypróbowania nowych czynności za pośrednictwem interaktywnego formularza w formie listy „To-Do”. Przede wszystkim jednak stara się normalizować kwestię upływu czasu, a hasło „Take control of your aging journey” stanowi motyw przewodni prowadzonej przez 58-latkę platformy.

Podobny cel przyświeca stworzonej przez Brooke Shields marce kosmetycznej Commence, która zostanie oficjalnie uruchomiona w czerwcu bieżącego roku. Linia produktów do pielęgnacji włosów będzie skierowana do kobiet po 40. roku życia. Jak podkreśla autorka pomysłu, celem działań promocyjnych marki jest normalizowanie upływu czasu, a także utwierdzenie kobiet w przekonaniu, że o urodę należy dbać w każdym wieku. – Gdy przekroczyłam czterdziestkę, miałam poczucie spełnienia, ale i przeświadczenie, że wiele wspaniałych rzeczy jeszcze przede mną – wspomina aktorka w wywiadzie dla „Beauty Inc”. – Pragnę dzielić się tym optymizmem z innymi kobietami, które wkraczają w dojrzały wiek – dodaje.

Kolejny początek

Wraz z uruchomieniem marki Commence, również prowadzona przez Shields platforma otrzyma tę samą nazwę. To właśnie za sprawą doświadczeń nabytych podczas prac nad „Beginning Is Now” aktorka zyskała inspirację do kontynuowania swojej działalności. – Zazwyczaj kobiety opisuje się jako zazdrosne i złośliwe wobec siebie nawzajem, natomiast ja mam zupełnie inne obserwacje w tej kwestii. Za pośrednictwem „Beginning Is Now” kobiety mogły podkreślić swoją indywidualność, siłę i różnorodność – wymienia twórczyni marki.

Aktorka podkreśla, że dojrzałość to nowy początek, który powinien każdą kobietę skłonić do świadomego działania oraz dbałości o własne zdrowie i piękno. – To czas, kiedy warto zastanowić się nad własnym życiem i zapytać siebie: jak chcę przebrnąć przez ten etap? – wyjaśnia w trakcie cytowanej rozmowy.