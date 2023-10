Szefowie kuchni w Europie rezygnują z dań z łososiem. Polskie restauratorki komentują

Na nieco inny aspekt problemu zwraca uwagę Beata Gawęda-Pawełek, właścicielka Vinie e Affini, Grono, Wine Corner, współwłaścicielka Ferment Group skupiającej restauracje Butchery&Wine, Kieliszki na Próżnej, Koneser Grill, Le Braci, Rozbrat 20.

Dobry łosoś = wysoka cena

– Nie śledziłam ostatnich wydarzeń związanych z „aferą łososiową”, a więc wycofywaniem przez brytyjskich szefów kuchni łososia z menu, ale wcale mnie to nie dziwi, a raczej zastanawia, dlaczego tak późno. W naszych restauracjach łososia hodowlanego nie serwowaliśmy nigdy, właśnie z tych względów, o których mówi się teraz na świecie, nazywając go „kurczakiem morskim” – informuje restauratorka. – Na przykład francuskie ministerstwo zdrowia już kilka lat temu zmieniło zalecenia dot. ilości spożywanych ryb w codziennym jadłospisie - z 5 dni w tygodniu na 2. Wynika to z bardzo słabej jakości ryb hodowanych na masową skalę, karmienia ich szkodliwą paszą oraz ogólnie sposobu ich hodowli. Łosoś znajduje się na czele niechlubnej listy "złych" ryb. Niestety, dzika ryba jest droższa. Kosztuje co najmniej 150 - 200 zł za kilogram. Sklepy typu discount wciąż są zalane tanim, masowo produkowanym łososiem szkockim czy norweskim i klienci go kupują. W droższych punktach sprzedaży można dostać lepszy towar. Z restauracjami jest podobnie: miejsca premium zawsze będą stawiały na jakość produktu, bo tym przyciągają do siebie gości. Miejsca z półki niżej będą o klienta walczyć ceną, a to wiąże się z serwowaniem produktu niskiej jakości - podsumowuje ekspertka.