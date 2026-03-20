Zmieniają się zwyczaje Polaków dotyczące robienia zakupów spożywczych.
Raport powstał na bazie ogólnopolskiego badania przeprowadzonego metodą CAWI na reprezentatywnej grupie Polaków 1057 osób w wieku powyżej 18 roku życia w okresie 10–20 stycznia 2026 r. Znajdują się w nim informacje dotyczące: podejścia do diety, planowania posiłków, gotowania i jedzenia, a także podejścia do zakupów spożywczych i wydatków.
Wynika z niego m.in., że co trzecia osoba w Polsce gotuje z przyjemnością – zarówno codziennie, jak i od święta. W 2026 r. 28 proc. badanych twierdzi, że przygotowywanie posiłków to coś, co sprawia im frajdę. Jednocześnie 33 proc. ankietowanych lubi gotować tylko na specjalne okazje, a 23 proc. uznaje tę czynność za element codzienności, którego nie oceniają ani jednoznacznie pozytywnie, ani negatywnie. Co ważne, codzienne gotowanie to ponownie zajęcie głównie dla kobiet – 44 proc. z nich gotuje każdego dnia, w porównaniu do 19 proc. mężczyzn.
Wiele osób gotuje w domu, jednak nie zawsze robimy to z przyjemnością. Równocześnie nawet ci, którzy lubią gotować, spędzają w kuchni mniej czasu,...
Aż 88 proc. badanych w 2026 r. przyznaje, że najczęściej przygotowuje dania kuchni polskiej, zarówno na co dzień, jak i z okazji świąt. Choć to wciąż bardzo wysoki wynik, w porównaniu do 2025 r. widać drobny spadek (92 proc. w 2025 r.). Na drugim miejscu, tuż za polską, króluje kuchnia włoska – 45 proc. Polaków gotuje dania inspirowane Italią. Co piąty badany (20 proc.) decyduje się na chińskie smaki, a 16 proc. sięga po meksykańskie dania. Nie znaczy to, że Polacy zamykają się na inne kuchnie – wiele osób chce nauczyć się sięgać po przepisy z innych zakątków świata, jak kuchnia włoska (23 proc.), grecka (20 proc.), hiszpańska (19 proc.) czy tajska i chińska (17 proc.).
Jako opcja „na wynos” ponownie najpopularniejszą opcją są kanapki, które wybiera 54 proc. badanych – szybkie, wygodne i łatwe do przygotowania w domu. Tuż za nimi plasują się drobne przekąski – jogurty, serki, owoce i warzywa, na które stawia 47 proc. respondentów. Wysoko cenimy domowe lunche, które zazwyczaj są po prostu obiadem wcześniej przygotowanym we własnej kuchni (37 proc.).[Popularne|| Popularne||interpunkcja||Brak spacji po kropce.]] są wciąż gotowe dania do odgrzania (23 proc.) oraz mrożonki (15 proc.). Zauważalną zmianą jest natomiast podejście do fast foodów: w 2026 r. rośnie odsetek osób, które sięgają po nie najczęściej.
– Raport wyraźnie pokazuje również, że podejście do jedzenia poza domem jest silnie powiązane z wiekiem – mówi Aleksandra Wysocka, dyrektor marketingu marki FRoSTA. – Najmłodsi dorośli (18–29 lat) najczęściej w porównaniu do innych grup wiekowych korzystają z fast foodów (46 proc.) i restauracji czy barów (38 proc.). Ponownie zauważamy, że wraz z wiekiem maleje skłonność do gotowych rozwiązań, a rośnie przywiązanie do posiłków przygotowywanych w domu – w grupie 60+ aż 24 proc. deklaruje, że w ogóle nie jada poza domem – informuje.
– Dane z tegorocznego raportu pokazują wyraźną zmianę w sposobie organizacji zakupów w polskich domach. Coraz rzadziej robimy je codziennie – obecnie to 16 proc. wobec 21 proc. rok wcześniej. Jednocześnie rośnie grupa osób, które wybierają zakupy 4–5 razy w tygodniu, a najpopularniejszym modelem – podobnie jak przed rokiem – pozostaje odwiedzanie sklepów 2–3 razy w tygodniu. To wyraźny sygnał, że coraz większą rolę odgrywa planowanie i bardziej świadome zarządzanie domowym menu. Widzimy więc dwa równoległe trendy: z jednej strony potrzeba wygody i spontaniczności, charakterystyczna dla młodszych konsumentów, z drugiej – większa kontrola nad dietą i powrót do domowej kuchni w starszych grupach. Z perspektywy marki to ważna wskazówka – konsumenci, niezależnie od wieku, szukają dziś kompromisu między wygodą a jakością. Nawet jeśli rezygnują z jedzenia na mieście, nie chcą rezygnować z różnorodności czy smaku – podsumowuje.
