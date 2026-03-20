Raport powstał na bazie ogólnopolskiego badania przeprowadzonego metodą CAWI na reprezentatywnej grupie Polaków 1057 osób w wieku powyżej 18 roku życia w okresie 10–20 stycznia 2026 r. Znajdują się w nim informacje dotyczące: podejścia do diety, planowania posiłków, gotowania i jedzenia, a także podejścia do zakupów spożywczych i wydatków.

Wynika z niego m.in., że co trzecia osoba w Polsce gotuje z przyjemnością – zarówno codziennie, jak i od święta. W 2026 r. 28 proc. badanych twierdzi, że przygotowywanie posiłków to coś, co sprawia im frajdę. Jednocześnie 33 proc. ankietowanych lubi gotować tylko na specjalne okazje, a 23 proc. uznaje tę czynność za element codzienności, którego nie oceniają ani jednoznacznie pozytywnie, ani negatywnie. Co ważne, codzienne gotowanie to ponownie zajęcie głównie dla kobiet – 44 proc. z nich gotuje każdego dnia, w porównaniu do 19 proc. mężczyzn.

Co Polacy najchętniej gotują i jedzą poza domem?

Aż 88 proc. badanych w 2026 r. przyznaje, że najczęściej przygotowuje dania kuchni polskiej, zarówno na co dzień, jak i z okazji świąt. Choć to wciąż bardzo wysoki wynik, w porównaniu do 2025 r. widać drobny spadek (92 proc. w 2025 r.). Na drugim miejscu, tuż za polską, króluje kuchnia włoska – 45 proc. Polaków gotuje dania inspirowane Italią. Co piąty badany (20 proc.) decyduje się na chińskie smaki, a 16 proc. sięga po meksykańskie dania. Nie znaczy to, że Polacy zamykają się na inne kuchnie – wiele osób chce nauczyć się sięgać po przepisy z innych zakątków świata, jak kuchnia włoska (23 proc.), grecka (20 proc.), hiszpańska (19 proc.) czy tajska i chińska (17 proc.).

Jako opcja „na wynos" ponownie najpopularniejszą opcją są kanapki, które wybiera 54 proc. badanych – szybkie, wygodne i łatwe do przygotowania w domu. Tuż za nimi plasują się drobne przekąski – jogurty, serki, owoce i warzywa, na które stawia 47 proc. respondentów. Wysoko cenimy domowe lunche, które zazwyczaj są po prostu obiadem wcześniej przygotowanym we własnej kuchni (37 proc.). Popularne są wciąż gotowe dania do odgrzania (23 proc.) oraz mrożonki (15 proc.). Zauważalną zmianą jest natomiast podejście do fast foodów: w 2026 r. rośnie odsetek osób, które sięgają po nie najczęściej.