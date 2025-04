Niedługo po wizycie w Polsce Tilda Swinton planuje wyjątkowe przedsięwzięcie

We wrześniu w Muzeum Filmu Eye w Amsterdamie rozpocznie się wystawa pod tytułem „Tilda Swinton – Ongoing”. Aktorka przygotowała ją we współpracy z twórcami, którzy odegrali kluczową rolę w jej artystycznym rozwoju. Będzie to retrospektywa, w ramach której będzie można prześledzić cztery dekady kariery Swinton. W tym czasie aktorka brała udział zarówno w niezależnych filmach eksperymentalnych, jak i w wielkich hollywoodzkich produkcjach, niezliczonych sesjach zdjęciowych i innych przedsięwzięciach.

Wystawa „Tilda Swinton – Ongoing”: na widzów będą czekać prywatne zdjęcia, instalacje artystyczne i performans

W ramach wystawy do obejrzenia będzie osiem instalacji artystycznych. Sześć z nich to nowe dzieła, których nigdy wcześniej nigdzie nie prezentowano. Pięć prac powstało we współpracy z reżyserami – Pedro Almodóvarem, Luką Guadagnino, Jimem Jarmusch i Apichatpongiem Weerasethakulem.

Kolejna instalacja będzie składać się z prywatnych zasobów Swinton – aktorka stworzyła ją razem ze znanym historykiem mody Olivierem Saillardem. Siódma praca powstała we współpracy z fotografem Timem Walkerem i będzie składać się z serii fotografii.

Ostatnia praca będzie stanowić hołd dla zmarłego w 1994 roku reżysera Dereka Jarmana. To właśnie u niego zadebiutowała aktorka – w filmie biograficznym pod tytułem „Caravaggio” z 1986 roku. W ramach tej instalacji będzie można obejrzeć nigdzie wcześniej nieprezentowany materiał filmowy autorstwa Jarmana.