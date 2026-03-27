Muzeum van Gogha w Amsterdamie ma największą kolekcję prac słynnego artysty. W zasobach instytucji znajduje się ponad 200 obrazów, 500 rysunków i setki innych pamiątek po słynnym autorze „Gwiaździstej nocy”, serii „Słoneczników” czy „Autoportretu z zabandażowanym uchem”, który jest świadectwem krótkiego, ale pełnego turbulencji życia holenderskiego malarza.

Kim była Virginie Demont-Breton, autorka obrazu „Mężczyzna jest na morzu”?

Oprócz dzieł Vincenta van Gogha w muzeum w Amsterdamie można oglądać również prace wielu innych znanych artystów, przede wszystkim współczesnych jemu samemu. Autorami znakomitej większości dzieł są mężczyźni.

To nie powinno nikogo dziwić – w XIX wieku właściwie nie dopuszczano kobiet do grona profesjonalnych artystów, chyba że pochodziły z uprzywilejowanych warstw społecznych. Twórczość tych kobiet, które próbowały się przebić, uchodziła za mniej wartościową.

Zasoby Muzeum van Gogha doskonale odzwierciedlają ówczesną sytuację branży sztuki. W kolekcji instytucji znajdowały się dotychczas jedynie dwa płótna i garstka prac na papierze, których autorkami były kobiety.

Ostatnio kolekcja amsterdamskiego muzeum powiększyła się o kolejne płótno – pochodzący z lat 1887-1889 obraz pod tytułem „Mężczyzna jest na morzu”, który w niezwykle wymowny sposób ukazuje trudy życia samotnej matki. Jego autorką była francuska artystka Virginie Demont-Breton.

Mierzący 66 na 51 cm obraz przedstawia wyraźnie zmęczoną matkę, siedzącą przy kominku i trzymającą na kolanach śpiące małe dziecko. Obok kobiety wisi niedokończona sieć rybacka, sugerująca profesję jej męża.

Na wiele lat słuch o obrazie zaginął – dopiero stosunkowo niedawno okazało się, że od dwóch dekad znajdował się w rękach prywatnego kolekcjonera z Dallas. Dotychczasowy właściciel sprzedał płótno w trakcie trwających właśnie Europejskich Targów Sztuki TEFAF w Maastricht.

Dokładnej kwoty transakcji nie ujawniono. Branżowe media mówią jednak o cenie mieszczącej się w przedziale między 500 tys. a milionem euro.

Obraz Demont-Breton zainspirował samego van Gogha

Eksperci z muzeum van Gogha w Amsterdamie od lat poszukiwali tego obrazu. Jego nabycie nie jest nieprzypadkowe – wiąże się z nim ciekawa historia, która łączy twórczość malarki i malarza.

Reprezentująca francuskie malarstwo realistyczne Virginie Demont-Breton żyła w latach 1859-1935. Należała do garstki ówczesnych artystek, które odniosły zawodowy sukces. W latach 1889 i 1900 Demont-Breton zdobyła złote medale na wystawach światowych w Paryżu, pełniła też funkcję honorowej przewodniczącej francuskiego związku malarek i rzeźbiarek.

Demont-Breton docenił sam van Gogh, który był miłośnikiem twórczości jej ojca, Julesa Bretona – także malarza. Kiedy Holender zobaczył obraz „Mężczyzna jest na morzu”, zapragnął odtworzyć kompozycję w swoim stylu. Jego wersja obrazu znajduje się w zasobach Muzeum van Gogha w Amsterdamie.

Który obraz robi większe wrażenie: oryginał Demont-Breton czy kopia van Gogha? O tym z pewnością już niebawem będą mogli zadecydować miłośnicy sztuki, którzy odwiedzą amsterdamską instytucję.

Źródło:

www.artnet.com