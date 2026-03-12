Reklama

20-letnia autorka bestsellerów łamie schematy działania. Oto, jak wykorzystuje popularność

Camille S. Campbell jako 14-latka zaczęła pisać bestsellery, a 3 lata później stworzyła organizację The Da Vinci League, która korzystając z AI pomaga, uczniom w lepszym zrozumieniu dzieł literackich i poezji. Wspiera też artystyczne działania młodych twórców.

Publikacja: 12.03.2026 15:16

Camille S. Campbell zachęca czytelników nie tylko do sięgania po kolejne lektury, ale i do prób realizowania własnych literackich ambicji.

Foto: Adobe Stock

Dominika Drygas

W licznych wywiadach zastrzega, że jej powieści powstają spontanicznie, dyktowane wyobraźnią, która pozwala jej swobodnie odkrywać i tworzyć fantazyjne światy. Jednocześnie wieloletnie doświadczenie w literackim świecie, zdobyte mimo młodego wieku, pozwala Camille S. Campbell precyzyjnie wskazać metodę, która bez zarzutu sprawdza się w procesie twórczym. – Choć nie narzucam sobie ściśle określonego planu, zauważyłam, że moje powieści mają najlepsze tempo, gdy ich struktura złożona jest z trzech aktów – wyjaśnia fachowo w wywiadzie dla portalu Canvas Rebel mającego na celu promowanie artystów i przybliżanie czytelnikom zawiłości ich intrygującej pracy. Konstruowanie fabuły wedle powyższego schematu okazało się na tyle skuteczne, że za swoją debiutancką powieść opublikowaną w 2019 r., „The Wishner’s Curse”, autorka otrzymała dwie prestiżowe nagrody literackie przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury dziecięcej i młodzieżowej: Gold Moonbeam Book Award oraz Purple Dragonfly Book Award. Miała wówczas 14 lat i głowę pełną kolejnych, przełomowych pomysłów, nie tylko tych spisywanych na kartach nowych powieści.

Camille S. Campbell: Każda przeczytana książka wnosi magię do mojego życia

Jako dziecko pisywała opowiadania dla przyjaciół, dostosowując tematykę i głównych bohaterów do indywidualnych gustów młodych czytelników. – Wymyślałam historie o syrenach, podróżach w czasie i magicznych wyprawach. Jednym z przykładów, które doskonale pamiętam z tamtego czasu, jest mała książeczka z opowieściami o sekretnych stworzeniach zainspirowana „Kronikami Spiderwick”. Byłam zafascynowana tymi historiami i miałam poczucie, że każda przeczytana książka wnosi magię do mojego życia. Chciałam wywoływać to wyjątkowe uczucie u innych, co zmotywowało mnie do pisania własnych książek – tak początki swojej artystycznej działalności wspomina 21-letnia obecnie autorka poczytnych powieści we wspomnianym wywiadzie dla Canvas Rebel.

Pierwsze opowieści i pisane regularnie pamiętniki stanowiły przedsmak jej imponującej aktywności w literackim świecie. – Uwielbiam otwierać pamiętnik i pozwalać, by moja wyobraźnia poniosła mnie w nieznane rejony. Po nakreśleniu tła opowieści, rodzi się postać, wokół której powstaje nowy świat i wyłania się ekscytująca fabuła – opisuje proces twórczy, któremu pozostaje wierna od lat. – Niewiele się zmieniło, odkąd jako dziecko zaczęłam spisywać pamiętniki – zapewnia.

Jak zachęcić młodych czytelników do wyrażania siebie poprzez poezję?

O potędze wyobraźni młodej pisarki świadczy choćby geneza powstania jej debiutanckiej powieści. Wyjątkowy sen, w którym „w egipskiej jaskini pełnej błyszczących klejnotów” pojawiła się „czarodziejka z płonącymi turkusowymi oczami mająca moc rzucania klątwy złodzieja serc”, dziewczynka uznała za niepowtarzalny wstęp do intrygującej historii. Powstała na tej podstawie powieść fantasy, „Wishner's Curse”, doczekała się kontynuacji w postaci kolejnej części, „The Wishner's Masquerade”. Publikacja finału trylogii „Wishner Prophecy Series” pozostaje wprawdzie w planach, jednak dokładna data premiery nie została jeszcze podana.

Nie oznacza to jednak, że przeszkodą w realizacji tego zamierzenia jest brak kreatywnych pomysłów na kolejne przygody 13-letniej bohaterki o imieniu Janet. Wręcz przeciwnie: tych ambitnej autorce nie brakuje. Przed czterema laty stworzyła książkę przeznaczoną dla osób w wieku 6-10 lat, „Her Poems: Women Poets Who Changed the World”. Opatrzona ilustracjami i kolorowymi elementami graficznymi publikacja ma przybliżać młodym czytelnikom świat poezji, zachęcać do prób tworzenia własnych rymów, pomagać w interpretacji wybranych wierszy, a także przybliżać sylwetki znanych poetek. – Dostaję podziękowania od wielu nauczycieli, dla których książka stanowi pomoc w inspirowaniu uczniów do ożywionych dyskusji i zgłębiania świata poezji. Publikacja ukazuje silne kobiece wzorce do naśladowania i zachęca dzieci do wyrażania siebie poprzez poezję – wyjaśnia w rozmowie z magazynem „Book & Buzz Magazine”.

Camille S. Campbell: Z każdym kolejnym wierszem zmieniamy świat na lepsze

Wpływ, jaki twórczość utalentowanej pisarki wywiera na młodych odbiorców, zainspirował ją do wzmożonej aktywności mającej na celu zachęcanie czytelników nie tylko do sięgania po kolejne lektury, ale i do prób realizowania własnych literackich ambicji. Powstała przed trzema laty organizacja Rising Poets Community (RPC) dawała młodym autorom możliwość zaprezentowania swoich dzieł, uczestnictwa w warsztatach kreatywnego pisania czy dołączania do klubów książek, a także aktywnego udziału w konkursach literackich. – Stowarzyszenia RPC działające w wybranych szkołach pozwalają uczniom kreatywnie interpretować dzieła literackie, a także wyrażać siebie za pomocą własnej twórczości. Dążymy do tworzenia społeczności, w których młodzi poeci będą mogli głośno, dumnie i odważnie prezentować swoje dzieła, podkreślając przy tym własną indywidualność, pokonując niepewność i poszerzając swoje horyzonty. Zachęcamy też do udziału te placówki edukacyjne, w których ze względu na ograniczone zasoby ludzkie i finansowe nadal występuje problem analfabetyzmu. Z każdym kolejnym wierszem zmieniamy świat na lepsze – brzmi fragment opisu dostępnego na stronie internetowej organizacji.

Zainteresowanie działalnością organizacji wzrastało lawinowo, a zainicjowana przez nią kampania #PowerOfPoetry przyciągnęła ponad 6 mln obserwatorów w mediach społecznościowych. Poza promowaniem działalności literackiej wśród młodych twórców i zachęcaniem uczniów do odważnego sięgania po utwory poetyckie, misja prężnie rozwijającej się instytucji, z czasem przekształconej w The Da Vinci League, przekracza granice fikcyjnych światów prezentowanych na kartach powieści. Książka „Colors of Ukraine”, powstała w języku angielskim i ukraińskim, została dostarczona dzieciom z 14 rejonów dotkniętych działaniami wojennymi. Transport był możliwy dzięki współpracy autorki z przedstawicielami ukraińskiego parlamentu oraz z organizacjami pozarządowymi takimi jak NGO DAMARK czy Voices of Children.

Colleen McCarthy: Jedną z ważniejszych lekcji wyciągniętych z dotychczasowych doświadczeń jest ta, ż
Programy edukacyjne powstałe we współpracy z laureatem Nagrody Nobla

Organizacja Camille S. Campbell oferuje też programy edukacyjne przeznaczone dla uczniów, którym brakuje praktycznych umiejętności w zakresie korzystania ze wsparcia sztucznej inteligencji w ich artystycznych przedsięwzięciach. Odpowiednio opracowane materiały zawierające proste ćwiczenia, wskazówki oraz projekty dla początkujących, są do pobrania na stronie internetowej organizacji. W ramach programu „The Da Vinci Box” dzieci cierpiące na przewlekłe choroby i przez to pozbawione szans na regularne uczestnictwo w zajęciach szkolnych, mają możliwość uzyskania dostępu do Internetu i skorzystania z aplikacji wspomagających ich twórcze działania: kursu kreatywnego pisania, poznawania podstaw AI czy tworzenia wirtualnych pamiętników opatrzonych dołączonymi do nich nagraniami i zdjęciami w ramach usługi nazwanej  „Renaissance Journal”. Omawiane programy edukacyjne, powstałe we współpracy z laureatem Nagrody Nobla, dr. Lee Hartwellem, zostaną testowo wprowadzone do szkół w Arizonie wiosną bieżącego r.

Wszechstronna autorka i przedsiębiorczyni w wieku 20 lat dołączyła do zarządu AI Salon, globalnej społeczności AI obejmującej ponad 40 regionów, w ramach której zachęca kobiety do aktywnego korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w ich codziennej pracy. Innowacyjne pomysły na wdrożenie tego postulatu w życie zaprezentowała podczas konferencji „Kobiety w AI” w Phoenix. – Firma Canva uczyniła projektowanie zajęciem dostępnym dla każdego. Czas, aby opowiadanie historii stało się równie dostępne za sprawą narzędzi AI. Marzę o tym, by twórcy mieli odwagę stać się głównymi postaciami w swoim życiu – deklarowała. Ona sama realizuje tę misję bezbłędnie.

