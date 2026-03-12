Camille S. Campbell zachęca czytelników nie tylko do sięgania po kolejne lektury, ale i do prób realizowania własnych literackich ambicji.
W licznych wywiadach zastrzega, że jej powieści powstają spontanicznie, dyktowane wyobraźnią, która pozwala jej swobodnie odkrywać i tworzyć fantazyjne światy. Jednocześnie wieloletnie doświadczenie w literackim świecie, zdobyte mimo młodego wieku, pozwala Camille S. Campbell precyzyjnie wskazać metodę, która bez zarzutu sprawdza się w procesie twórczym. – Choć nie narzucam sobie ściśle określonego planu, zauważyłam, że moje powieści mają najlepsze tempo, gdy ich struktura złożona jest z trzech aktów – wyjaśnia fachowo w wywiadzie dla portalu Canvas Rebel mającego na celu promowanie artystów i przybliżanie czytelnikom zawiłości ich intrygującej pracy. Konstruowanie fabuły wedle powyższego schematu okazało się na tyle skuteczne, że za swoją debiutancką powieść opublikowaną w 2019 r., „The Wishner’s Curse”, autorka otrzymała dwie prestiżowe nagrody literackie przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury dziecięcej i młodzieżowej: Gold Moonbeam Book Award oraz Purple Dragonfly Book Award. Miała wówczas 14 lat i głowę pełną kolejnych, przełomowych pomysłów, nie tylko tych spisywanych na kartach nowych powieści.
Jako dziecko pisywała opowiadania dla przyjaciół, dostosowując tematykę i głównych bohaterów do indywidualnych gustów młodych czytelników. – Wymyślałam historie o syrenach, podróżach w czasie i magicznych wyprawach. Jednym z przykładów, które doskonale pamiętam z tamtego czasu, jest mała książeczka z opowieściami o sekretnych stworzeniach zainspirowana „Kronikami Spiderwick”. Byłam zafascynowana tymi historiami i miałam poczucie, że każda przeczytana książka wnosi magię do mojego życia. Chciałam wywoływać to wyjątkowe uczucie u innych, co zmotywowało mnie do pisania własnych książek – tak początki swojej artystycznej działalności wspomina 21-letnia obecnie autorka poczytnych powieści we wspomnianym wywiadzie dla Canvas Rebel.
Pierwsze opowieści i pisane regularnie pamiętniki stanowiły przedsmak jej imponującej aktywności w literackim świecie. – Uwielbiam otwierać pamiętnik i pozwalać, by moja wyobraźnia poniosła mnie w nieznane rejony. Po nakreśleniu tła opowieści, rodzi się postać, wokół której powstaje nowy świat i wyłania się ekscytująca fabuła – opisuje proces twórczy, któremu pozostaje wierna od lat. – Niewiele się zmieniło, odkąd jako dziecko zaczęłam spisywać pamiętniki – zapewnia.
O potędze wyobraźni młodej pisarki świadczy choćby geneza powstania jej debiutanckiej powieści. Wyjątkowy sen, w którym „w egipskiej jaskini pełnej błyszczących klejnotów” pojawiła się „czarodziejka z płonącymi turkusowymi oczami mająca moc rzucania klątwy złodzieja serc”, dziewczynka uznała za niepowtarzalny wstęp do intrygującej historii. Powstała na tej podstawie powieść fantasy, „Wishner's Curse”, doczekała się kontynuacji w postaci kolejnej części, „The Wishner's Masquerade”. Publikacja finału trylogii „Wishner Prophecy Series” pozostaje wprawdzie w planach, jednak dokładna data premiery nie została jeszcze podana.
Nie oznacza to jednak, że przeszkodą w realizacji tego zamierzenia jest brak kreatywnych pomysłów na kolejne przygody 13-letniej bohaterki o imieniu Janet. Wręcz przeciwnie: tych ambitnej autorce nie brakuje. Przed czterema laty stworzyła książkę przeznaczoną dla osób w wieku 6-10 lat, „Her Poems: Women Poets Who Changed the World”. Opatrzona ilustracjami i kolorowymi elementami graficznymi publikacja ma przybliżać młodym czytelnikom świat poezji, zachęcać do prób tworzenia własnych rymów, pomagać w interpretacji wybranych wierszy, a także przybliżać sylwetki znanych poetek. – Dostaję podziękowania od wielu nauczycieli, dla których książka stanowi pomoc w inspirowaniu uczniów do ożywionych dyskusji i zgłębiania świata poezji. Publikacja ukazuje silne kobiece wzorce do naśladowania i zachęca dzieci do wyrażania siebie poprzez poezję – wyjaśnia w rozmowie z magazynem „Book & Buzz Magazine”.
Wpływ, jaki twórczość utalentowanej pisarki wywiera na młodych odbiorców, zainspirował ją do wzmożonej aktywności mającej na celu zachęcanie czytelników nie tylko do sięgania po kolejne lektury, ale i do prób realizowania własnych literackich ambicji. Powstała przed trzema laty organizacja Rising Poets Community (RPC) dawała młodym autorom możliwość zaprezentowania swoich dzieł, uczestnictwa w warsztatach kreatywnego pisania czy dołączania do klubów książek, a także aktywnego udziału w konkursach literackich. – Stowarzyszenia RPC działające w wybranych szkołach pozwalają uczniom kreatywnie interpretować dzieła literackie, a także wyrażać siebie za pomocą własnej twórczości. Dążymy do tworzenia społeczności, w których młodzi poeci będą mogli głośno, dumnie i odważnie prezentować swoje dzieła, podkreślając przy tym własną indywidualność, pokonując niepewność i poszerzając swoje horyzonty. Zachęcamy też do udziału te placówki edukacyjne, w których ze względu na ograniczone zasoby ludzkie i finansowe nadal występuje problem analfabetyzmu. Z każdym kolejnym wierszem zmieniamy świat na lepsze – brzmi fragment opisu dostępnego na stronie internetowej organizacji.
Zainteresowanie działalnością organizacji wzrastało lawinowo, a zainicjowana przez nią kampania #PowerOfPoetry przyciągnęła ponad 6 mln obserwatorów w mediach społecznościowych. Poza promowaniem działalności literackiej wśród młodych twórców i zachęcaniem uczniów do odważnego sięgania po utwory poetyckie, misja prężnie rozwijającej się instytucji, z czasem przekształconej w The Da Vinci League, przekracza granice fikcyjnych światów prezentowanych na kartach powieści. Książka „Colors of Ukraine”, powstała w języku angielskim i ukraińskim, została dostarczona dzieciom z 14 rejonów dotkniętych działaniami wojennymi. Transport był możliwy dzięki współpracy autorki z przedstawicielami ukraińskiego parlamentu oraz z organizacjami pozarządowymi takimi jak NGO DAMARK czy Voices of Children.
Organizacja Camille S. Campbell oferuje też programy edukacyjne przeznaczone dla uczniów, którym brakuje praktycznych umiejętności w zakresie korzystania ze wsparcia sztucznej inteligencji w ich artystycznych przedsięwzięciach. Odpowiednio opracowane materiały zawierające proste ćwiczenia, wskazówki oraz projekty dla początkujących, są do pobrania na stronie internetowej organizacji. W ramach programu „The Da Vinci Box” dzieci cierpiące na przewlekłe choroby i przez to pozbawione szans na regularne uczestnictwo w zajęciach szkolnych, mają możliwość uzyskania dostępu do Internetu i skorzystania z aplikacji wspomagających ich twórcze działania: kursu kreatywnego pisania, poznawania podstaw AI czy tworzenia wirtualnych pamiętników opatrzonych dołączonymi do nich nagraniami i zdjęciami w ramach usługi nazwanej „Renaissance Journal”. Omawiane programy edukacyjne, powstałe we współpracy z laureatem Nagrody Nobla, dr. Lee Hartwellem, zostaną testowo wprowadzone do szkół w Arizonie wiosną bieżącego r.
Wszechstronna autorka i przedsiębiorczyni w wieku 20 lat dołączyła do zarządu AI Salon, globalnej społeczności AI obejmującej ponad 40 regionów, w ramach której zachęca kobiety do aktywnego korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w ich codziennej pracy. Innowacyjne pomysły na wdrożenie tego postulatu w życie zaprezentowała podczas konferencji „Kobiety w AI” w Phoenix. – Firma Canva uczyniła projektowanie zajęciem dostępnym dla każdego. Czas, aby opowiadanie historii stało się równie dostępne za sprawą narzędzi AI. Marzę o tym, by twórcy mieli odwagę stać się głównymi postaciami w swoim życiu – deklarowała. Ona sama realizuje tę misję bezbłędnie.
