Słynna szkoła artystyczno-rzemieślnicza Bauhaus w niemieckim Dessau funkcjonowała w latach 1919–1933. W tamtych czasach była jednym z najbardziej wpływowych ośrodków w Europie. W Bauhausie powstawały innowacyjne koncepcje w dziedzinie sztuki i projektowania, które do dziś inspirują artystów i projektantów.

„Nowa kobieta, nowa wizja”. Wystawa fotografek Bauhausu w Muzeum Fotografii w Berlinie

Bauhaus oferował kursy w wielu dyscyplinach, od architektury i sztuki użytkowej aż po typografię, malarstwo i fotografię. Ta ostatnia dziedzina odgrywała na uczelni szczególnie istotną rolę. Fotografki i fotografowie studiujący i pracujący w Bauhausie dokumentowali codzienność kampusu, uwieczniali na swoich zdjęciach projekty, jakie w nim powstawały. Tworzyli też fotografie, które same w sobie były dziełami sztuki.

Królowa Elżbieta I miała do dyspozycji najbardziej utalentowanych malarzy swojej epoki.
Kultura
Królowa „soft power”. Unikatowe portrety brytyjskiej monarchini trafią na wystawę

Nieco zapomnianą, a często wprost pomijaną grupą fotografów Bauhausu były kobiety. Wśród nich była między innymi Ise Gropius, do której przylgnął przydomek „pani Bauhaus”. Była żoną Waltera Gropiusa – założyciela Bauhausu i projektanta kampusu w Dessau, który również zajmował się fotografią, ale to jego zdjęcia – a nie jego żony – są zdecydowanie bardziej znane.

Oprócz fotografii autorstwa „pani Bauhaus” na wystawie pod tytułem „New Woman, New Vision: Women Photographers of the Bauhaus” (ang. Nowa kobieta, nowa wizja: fotografki Bauhausu) w Muzeum Fotografii w Berlinie będzie można obejrzeć około 300 mniej znanych zdjęć autorstwa 29 twórczyń związanych z Bauhausem. Wystawa otworzy zostanie otwarta 17 kwietnia.

Prace, które zasilą wystawę, pochodzą z Archiwum Bauhausu w Berlinie. Znajduje się tam największa na świecie kolekcja przedmiotów związanych z uczelnią. „Wielu ludzi z pewnością kojarzy najbardziej ikoniczne zdjęcia, ale tylko niektórzy znają ich autorki”, zauważają kuratorzy wystawy, która po raz pierwszy w historii Archiwum Bauhausu naświetla twórczość fotografek, które działały na terenie kampusu – niezwykle wpływowych, ale mniej rozpoznawalnych postaci słynnej uczelni.

Kobiety Bauhausu. Fotografki i aktywistki

Większość fotografii, które będzie można oglądać w berlińskim Muzeum Fotografii, to dzieła kobiet, które były związane z kampusem w Dessau. Część prac pochodzi też z Instytutu Projektowania w Chicago – kontynuatora działalności niemieckiego Bauhausu, który otworzył się po zamknięciu kampusu w 1933 r. pod naciskami NSDAP, która doszła wówczas do władzy w Republice Weimarskiej.

Meryl Streep od dawna wspiera Narodowe Muzeum Historii Kobiet w Waszyngtonie.
Ludzie
Rekordowa donacja Meryl Streep. Przekazała 7-cyfrową kwotę ważnej dla kobiet instytucji

Wystawę zasilą fotografie tm.in. takich artystek jak Ellen Auerbach, Elsa Thiemann, Gertrud Arndt, Florence Henri czy Lucia Moholy, której fotografie czasem przypisywano jej mężowi László Moholy-Nagy’emu, wykładowcy Bauhausu. Niektóre zdjęcia autorstwa Moholy przedstawiają ówczesne aktywistki walczące o prawa kobiet, w tym Clary Zetkin czy Evy Weininger, studentki Bauhausu.

Oprócz portretów nie zabraknie też zdjęć architektury i eksperymentalnych fotografii abstrakcyjnych. Wystawę uzupełnią ponadto prace trzech współczesnych artystek: Kalinki Gieseler, Caroline Kynast i Sinty Werner, które wejdą w kreatywny dialog z historycznymi fotografiami.

Wystawa „Nowa kobieta, nowa wizja: fotografki Bauhausu” w Muzeum Fotografii w Berlinie potrwa do 4 października 2026 r.

