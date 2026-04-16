Słynna szkoła artystyczno-rzemieślnicza Bauhaus w niemieckim Dessau funkcjonowała w latach 1919–1933. W tamtych czasach była jednym z najbardziej wpływowych ośrodków w Europie. W Bauhausie powstawały innowacyjne koncepcje w dziedzinie sztuki i projektowania, które do dziś inspirują artystów i projektantów.

„Nowa kobieta, nowa wizja”. Wystawa fotografek Bauhausu w Muzeum Fotografii w Berlinie

Bauhaus oferował kursy w wielu dyscyplinach, od architektury i sztuki użytkowej aż po typografię, malarstwo i fotografię. Ta ostatnia dziedzina odgrywała na uczelni szczególnie istotną rolę. Fotografki i fotografowie studiujący i pracujący w Bauhausie dokumentowali codzienność kampusu, uwieczniali na swoich zdjęciach projekty, jakie w nim powstawały. Tworzyli też fotografie, które same w sobie były dziełami sztuki.

Nieco zapomnianą, a często wprost pomijaną grupą fotografów Bauhausu były kobiety. Wśród nich była między innymi Ise Gropius, do której przylgnął przydomek „pani Bauhaus”. Była żoną Waltera Gropiusa – założyciela Bauhausu i projektanta kampusu w Dessau, który również zajmował się fotografią, ale to jego zdjęcia – a nie jego żony – są zdecydowanie bardziej znane.

Oprócz fotografii autorstwa „pani Bauhaus” na wystawie pod tytułem „New Woman, New Vision: Women Photographers of the Bauhaus” (ang. Nowa kobieta, nowa wizja: fotografki Bauhausu) w Muzeum Fotografii w Berlinie będzie można obejrzeć około 300 mniej znanych zdjęć autorstwa 29 twórczyń związanych z Bauhausem. Wystawa otworzy zostanie otwarta 17 kwietnia.

Prace, które zasilą wystawę, pochodzą z Archiwum Bauhausu w Berlinie. Znajduje się tam największa na świecie kolekcja przedmiotów związanych z uczelnią. „Wielu ludzi z pewnością kojarzy najbardziej ikoniczne zdjęcia, ale tylko niektórzy znają ich autorki”, zauważają kuratorzy wystawy, która po raz pierwszy w historii Archiwum Bauhausu naświetla twórczość fotografek, które działały na terenie kampusu – niezwykle wpływowych, ale mniej rozpoznawalnych postaci słynnej uczelni.

Kobiety Bauhausu. Fotografki i aktywistki

Większość fotografii, które będzie można oglądać w berlińskim Muzeum Fotografii, to dzieła kobiet, które były związane z kampusem w Dessau. Część prac pochodzi też z Instytutu Projektowania w Chicago – kontynuatora działalności niemieckiego Bauhausu, który otworzył się po zamknięciu kampusu w 1933 r. pod naciskami NSDAP, która doszła wówczas do władzy w Republice Weimarskiej.

Wystawę zasilą fotografie tm.in. takich artystek jak Ellen Auerbach, Elsa Thiemann, Gertrud Arndt, Florence Henri czy Lucia Moholy, której fotografie czasem przypisywano jej mężowi László Moholy-Nagy’emu, wykładowcy Bauhausu. Niektóre zdjęcia autorstwa Moholy przedstawiają ówczesne aktywistki walczące o prawa kobiet, w tym Clary Zetkin czy Evy Weininger, studentki Bauhausu.

Oprócz portretów nie zabraknie też zdjęć architektury i eksperymentalnych fotografii abstrakcyjnych. Wystawę uzupełnią ponadto prace trzech współczesnych artystek: Kalinki Gieseler, Caroline Kynast i Sinty Werner, które wejdą w kreatywny dialog z historycznymi fotografiami.

Wystawa „Nowa kobieta, nowa wizja: fotografki Bauhausu” w Muzeum Fotografii w Berlinie potrwa do 4 października 2026 r.

Źródło:

www.smb.museum