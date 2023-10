Dlaczego kobiety nie chcą iść na wybory? Chodzi o łatwość mówienia "nie wiem"

Czy da się prosto odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wiele kobiet nie bierze udziału w wyborach?

Reklama

Dr Agnieszka Kwiatkowska: Najprościej rzecz ujmując, można by powiedzieć, że kobiety niechętnie biorą udział w wyborach, ponieważ społeczne oczekiwania wobec nich w mniejszym stopniu oparte są na partycypacji w życiu publicznym w porównaniu do społecznych oczekiwań wobec mężczyzn. Jeszcze upraszczając: funkcjonujące stereotypy płciowe sprawiają, że oczekujemy, że mężczyźni będą lepiej znali się na polityce i sporcie, a kobiety - na wychowaniu dzieci i modzie. Ta presja społeczna przekłada się zarówno na faktyczne większe zainteresowanie mężczyzn polityką, jak i udawanie osoby zainteresowanej. Obserwujemy to zjawisko również w sondażach opinii publicznej - mężczyźni, którzy nie znają odpowiedzi na pytania dotyczące polityki, częściej starają się odgadnąć właściwą odpowiedź niż kobiety, którym łatwiej przychodzi wybrać odpowiedź "nie wiem”. Z jednej strony więc stereotypy wpływają motywująco na zainteresowanie mężczyzn, z drugiej - kobiety interesujące się polityką mogą być zniechęcane do udziału w niej przez swoje otoczenie, uznające, że polityka "nie jest odpowiednią przestrzenią dla kobiet”.

Stereotypy płciowe wspierane są przez dominację mężczyzn w polityce - ponieważ ¾ polityków to mężczyźni, to łatwiej jest im utożsamiać się z tą sferą, podczas gdy kobiety czują się z niej wykluczone. Niedostateczna reprezentacja kobiet w polityce wtórnie utrwala stereotypy dotyczące płci i wzmacnia przekonanie, że kobiety nie nadają się do pełnienia ról przywódczych.

Czytaj więcej Psychologia Kobieca kariera prowadzi do męskiej depresji? Ciekawe tezy badaczy Naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu SWPS przyjrzeli się sytuacji mężczyzn, którzy żyją samotnie. Wyniki ich pracy opublikowano w czasopiśmie “Sex Roles". Czy dzisiejsza samotność ma męską twarz ? Jak wpływa na nią coraz silniejsza pozycja kobiet na rynku pracy?

Oczywiście, do wpływu stereotypów dokładają się również różnice systemowe, wynikające z nierównego podziału pracy - przede wszystkim opiekuńczej - między płciami: obciążenie obowiązkami domowymi w połączeniu z zawodowymi sprawia, że mają mniej czasu i siły, żeby interesować się sprawami publicznymi lub osobiście angażować w politykę. Również niższe przeciętne dochody kobiet w społeczeństwie mogą sprawiać, że kobietom trudniej jest poświęcić czas na zaangażowanie polityczne.