Kobiety wspominają Matthew Perry'ego

Pierwszoplanowi aktorzy „Przyjaciół” do tej pory nie zabrali głosu w sprawie śmierci Perry'ego, jednak z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że wkrótce zrobią to wspólnie. Od momentu, w którym do mediów trafiła informacja o śmierci aktora, wiele gwiazd odniosło się do tej tragicznej sytuacji.

Maggie Wheeler, czyli serialowa Janice

Jako jedna z pierwszych do śmierci Matthew Perry’ego odniosła się serialowa Janice, czyli dziewczyna Chandlera Binga, w którego wcielał się aktor. "Co za strata. Świat będzie za tobą tęsknił, Mathew Perry. Radość, którą przyniosłeś tak wielu osobom w swoim zbyt krótkim życiu, będzie trwała nadal. Czuję się bardzo błogosławiona każdą twórczą chwilą, którą wspólnie spędziliśmy.”, napisała na swoim profilu na Instagramie Maggie Wheeler, serialowa dziewczyna Binga.

Emma Hemming Willis

Ważny głos odnoszący się do tragicznej sytuacji zabrała żona Bruce’a Willisa, Emma Hemming Willis, która zwróciła uwagę na to, jak media przekazują informację o śmierci aktora, podkreślając jego uzależnienie od alkoholu i narkotyków. „Nie muszę słyszeć wezwania pod numer 911. Nie muszę znać raportu z sekcji zwłok. Dlaczego? Bo to absolutnie nie moja sprawa. Taki poziom postrzegania tematu jest okropny i nigdy tego nie zrozumiem. Niech ten człowiek spoczywa w pokoju, okażcie trochę szacunku. Dajcie jego rodzinie i przyjaciołom możliwość opłakiwania i okazywania bez całego tego hałasu” – napisała na Instagramie.

Ione Skye

Amerykańska Ione Skye, z którą Matthew Perry przed laty poznał się na planie filmowym opublikowała wiadomości, które wymieniała ze zmarłym przyjacielem zaledwie kilka tygodni przed jego śmiercią.” Cześć. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze. Medytowałem (medytuję teraz) i zaczęło lecieć "In Your Eyes", i od razu pomyślałem o tym, jaka jesteś piękna” - napisał, nawiązując do filmu "Say Anything..." z jej udziałem. Dodał też, że ma nadzieję, że Skye jest "zdrowa i szczęśliwa". Aktorka swoją publikację ze zrzutem ekranu z rozmów podpisała: ”Nasza ostatnia rozmowa. Jest mi bardzo smutno. Kochałam tego faceta”.

Gwyneth Paltrow