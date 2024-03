W okresie suszy, kiedy ryzyko pożarów wzrasta, kobiecy partol wyrusza na akcję kilka razy dziennie. Panie często otrzymują zgłoszenia z pobliskich miejscowości, do których przemieszczają się na motocyklach. Gdy jednak okazuje się, że pożar wybucha w trudno dostępnych miejscach, docierają tam nawet kajakami, a dla lepszej widoczności używają dronów.

Posłuchał tylko żony

Na pomysł stworzenia damskiej organizacji strażackiej wpadła dyrektorka organizacji non-profit Indonesian Nature Rehabilitation Initiation Foundation (YIARI), po tym, jak zorientowała się, że pewien rolnik konsekwentnie ignoruje nakazy ugaszania wzniecanych przez siebie pożarów, ilekroć pracownicy YIARI go do tego zobowiązywali – Poskarżyliśmy się jego żonie – przyznaje Karmele Llano Sanchez – I okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Żona zrobiła mu awanturę i pożar został ugaszony – wyjaśnia – To zabawne wydarzenie pozwoliło mi zrozumieć, że właśnie kobiety mogą zmienić podejście mieszkańców wyspy do kwestii dbałości o środowisko i zapobiegania takim dobrowolnie wzniecanym pożarom – dodaje.

Czytaj więcej Podróże Luksusowy hotel w pociągu - pod patronatem afrykańskiej królowej. Atrakcja tylko dla dorosłych Shalati – pierwsza kobieca przywódczyni wojowników w Afryce, okrzyknięta ich królową – to patronka wyjątkowego miejsca. Jej imieniem nazwano luksusowy hotel znajdujący się na terenie Parku Narodowego Kruger w Południowej Afryce.

Organizacja YIARI zapewnia członkiniom The Power of Mama szkolenia, sprzęt strażacki oraz drony. Organizuje też spotkania dla mieszkańców w celu uświadamiania im konsekwencji stosowanej techniki wypalania gruntów oraz niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą pożary torfowisk – Praca w ochotniczej straży pożarnej na Borneo nie należy do łatwych – podkreśla Sanchez – Pożary bardzo trudno wykryć, ponieważ często rozpoczynają się pod ziemią i nie są widoczne od razu – dodaje – Praca ta wiąże się też z ogromnym zagrożeniem dla zdrowia. Panie są narażone na trujący dym czy utknięcie w niebezpiecznych rejonach, dlatego dbamy o to, by nosiły profesjonalne maski i hełmy oraz by używały węży strażackich z odpowiedniej odległości – wyjaśnia.

Kiedyś się śmiali, teraz zapraszają

Zdaniem Leli Khairnur, działaczki na rzecz praw kobiet i ochrony środowiska z Zachodniego Kalimantanu, kobiety odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu świadomości ekologicznej w swojej społeczności – Można to zaobserwować zwłaszcza w obszarach wiejskich – podkreśla – Dzieje się tak dlatego, że to głównie kobiety są beneficjentkami takich programów, co daje im poczucie odpowiedzialności za powodzenie inicjatyw oraz motywuje je do wytrwałości w działaniach – podkreśla.

Choć działaczki The Power of Mama nadal spotykają się z krytyką, a nawet bywają obiektami kpin ze strony mieszkańców okolicznych miejscowości, ta tendencja stopniowo ulega zmianie – Przez długi czas ludzie mieli kłopot ze zrozumieniem, że to właśnie kobiety pilnują porządku na wyspie – przyznaje Karmele Llano Sanchez – Jednak ci sami mieszkańcy, którzy jeszcze niedawno podśmiewali się z damskiej drużyny strażackiej, teraz zapraszają panie do siebie, prosząc o pomoc w ugaszeniu pożarów lub radę co do nowych sposobów dbałości o glebę. Te zmiany są powolne, ale odczuwalne – zaznacza.