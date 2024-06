Anna Sawińska: Kobiety w Korei Południowej płacą ogromną cenę, żeby osiągnąć sukces zawodowy

Anna Sawińska mogła tego doświadczyć na własnej skórze, gdy — jak mówi — po dwóch latach inspirującego życia studenckiego, nagle trafiła do korporacyjnego środowiska, w którym panowała kultura wojskowa. - Było to ogromne zderzenie kulturowe, ale napędzała mnie ciekawość i chęć zrozumienia tego świata. Miałam ten ogromny luksus, że mogłam w każdym momencie z tego zrezygnować. Moi koreańscy koledzy takiego komfortu nie posiadali – przyznaje.



Miejsce w hierarchii

Jednak łatwo nie było. Czy kiedykolwiek wyszła z biura po ośmiu godzinach? - Rzadko. Praktycznie było to niemożliwe. Jako nowicjusz byłam najniżej w hierarchii, w związku z czym nie mogłam wyjść wcześniej do domu niż mój szef. Mój szef nie mógł wyjść wcześniej niż jego szef i tak ta zależność pięła się w górę – wspomina.

Szefowie często są gorzej wykształceni, nie znają języków obcych, a do tego koniecznością jest chodzenie z nimi na hoesiki, czyli firmowe kolacje. – W tygodniu odbywały się dwie takie kolacje, czasem trzy. Najpierw praca, potem czekało się do 19:00 lub 20:00 na wyjście do restauracji. Po kolacji szło się do kilku pubów na jedno piwo, drugie, trzecie, często też na karaoke. Czasem kończyło się taką imprezę o godz. 2:00, 3:00 nad ranem. Jechało się do domu, brało prysznic, dwie godziny spania i z powrotem do pracy – mówi.

W Samsungu trafiła do jednego z najstarszych a przez to i najbardziej konserwatywnych działów, który zajmował się systemami telekomunikacyjnymi. Na wyższych stanowiskach sami wiekowi mężczyźni, sami Koreańczycy i ona Europejka, 26-letnia kobieta. Dwadzieścia lat temu widok Europejczyka na ulicach Seulu ciągle budził zainteresowanie. Jak tu z taką pracować? A potem jeszcze razem pić na hoesikach? Myśleli oni. Jak się z nimi porozumieć? Jak zdobyć zaufanie? – myślała ona. Teoretycznie można odmówić udziału w hoesiku, ale jeśli ktoś się wyłamuje, to szkodzi sobie i całemu zespołowi. W książce „Przysłonięty uśmiech” Anna Sawińska pisze: „Kobiety potakują, uśmiechają się, spuszczają wzrok. W toalecie płaczą i wsadzają sobie palec do gardła”.

- Rzeczywiście cały czas tak jest. Ta gra pozorów wciąż trwa. Trzeba się dopasować, a odmowa zaproszenia może źle wpłynąć na karierę, ktoś może zostać pominięty w awansie, odsunięty od ciekawych projektów, wyjazdów służbowych. Nieprzyjęcie zaproszenia na hoesik stawia w złym świetle szefa, pokazuje go jako lidera bez charyzmy, który nie ma wpływu na członków swojego zespołu. Odmowę przyjmuje jako policzek. Lepiej więc zacisnąć zęby i przyłączyć się do firmowej kolacji – wyjaśnia pisarka.



Tempo narzuca szef

Podczas kolacji trudno zrezygnować z picia alkoholu, tempo picia narzuca szef. Zdarzają się sytuacje, gdy kobiety później nie pamiętając tego jak się tam znalazły – budzą się w łóżku przełożonego, nagie. Anna Sawińska pisze w książce, że po zgłoszeniu molestowania seksualnego w HR-ach, poszkodowana kobieta dostała wybór między przyjęciem nagany a natychmiastowym zwolnieniem - a po zaakceptowaniu pierwszej opcji jej wynagrodzenie ucięto o dziesięć procent za fałszywe oskarżenia. Mężczyzna usytuowany wyżej w hierarchii nawet nie dostał nagany.