Alicja Malecka - pioneer(ka) polskiego rynku kapitałowego

Choć upłynęły już niemal trzy dekady, warto sięgnąć pamięcią do wczesnych lat 90., kiedy po obaleniu komunizmu tworzył się w Polsce od podstaw rynek kapitałowy. Wśród optymistów torujących nowe drogi kapitalizmu była Alicja Malecka, szefowa nowo utworzonego Pierwszego Polskiego Funduszu Powierniczego Pioneer. Obok Giełdy Papierów Wartościowych, Komisji Papierów Wartościowych, NBP i kilku banków komercyjnych, to właśnie Pioneer przyczynił się najbardziej do rozszerzenia platform inwestycyjnych dla drobnych ciułaczy. Marka należąca do bostońskiego towarzystwa powierniczego Pioneer Funds – jednego z najstarszych w USA - była wówczas równie rozpoznawalna wśród klasy średniej jak Wedel czy Volkswagen.

Alicja Malecka Archiwum prywatne

Powrót do Polski po latach emigracji

Alicja Malecka odeszła po długiej chorobie w swoim domu w stanie Nowy Jork. Miała 77 lat. Droga życiowa Alicji, niezamożnej emigrantki z Polski z lat 60., powiodła ją do znaczącej kariery w finansach USA, Japonii i Hongkongu. O ile spełnienie „amerykańskiego marzenia” może wydawać się dziś banalne - wszak miliony imigrantów w USA dorobiły się milionów - o tyle emblematyczne było osiągniecie przez Alicję „wstecznego" polskiego marzenia i wpisanie się na trwałe do historii gospodarczej jej kraju urodzenia.

Wrodzona skłonność do ryzyka

Kluczem do sukcesu Alicji była wrodzona akceptacja ryzyka. Już w kilka lat po objęciu sterów Pioneera w Polsce, Alicja przekonała zarząd w Bostonie do wstępnej kapitalizacji nowatorskiego wówczas funduszu zamkniętego private equity. W krótkim czasie fundusz zdołał przyciągnąć znaczących inwestorów instytucjonalnych z obu stron Atlantyku. W międzyczasie zarząd Pioneera w Bostonie, przekonany argumentami Alicji, założył w Czechach fundusz powierniczy na wzór polskiego. Ale Alicja nie byłaby Alicją, gdyby to miało zwieńczyć jej „nowe europejskiej marzenie”. Wkrótce uzyskała przyzwolenie Bostonu na założenie innego, także pierwszego w swoim rodzaju zamkniętego funduszu nieruchomości w Warszawie.