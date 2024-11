Anna Kendrick hojnie wsparła ofiary przemocy. Wyjątkowy gest

Praca nad filmem „Woman of the Hour” miała, zdaniem Anny Kendrick, nie tylko pomóc jej zmierzyć się z własną traumą, ale i zachęcić inne kobiety do przyjrzenia się relacjom, w których tkwią. – Realizacja „Woman of the Hour” okazała się wkroczeniem na znane mi terytorium. Nadszedł czas, aby zastanowić się, czy jako ofiara powinnam się wstydzić mówienia o własnych doświadczeniach. Zrozumienie i uświadomienie sobie, że tkwisz w toksycznej relacji stanowi pierwszy krok do uwolnienia się z niej – podkreśla.



Anna Kendrick i Blake Lively: ponowne spotkanie na planie filmowym

Choć wysokość należnego Annie Kendrick honorarium za reżyserię i występ w filmie „Woman of the Hour” nie została podana, thriller psychologiczny w ciągu pierwszych dwóch tygodni od daty premiery na jednej z popularnych platform streamingowych został obejrzany 23 miliony razy. Właściciel platformy nabył prawa do filmu za 11 milionów dolarów.

„Woman of the Hour” nie jest jedyną popularną obecnie produkcją z udziałem Anny Kendrick. Na 2025 rok zapowiedziano premierę drugiej części komedii kryminalnej „Simple Favor”, w której 39-latka występuje u boku Blake Lively. Czy żona Ryana Reynoldsa będzie miała okazję zaczerpnąć kilku cennych wskazówek na temat promocji filmów poświęconych tematyce przemocy od doświadczonej starszej koleżanki?

