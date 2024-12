Podsumowanie The Eras Tour: Jak Taylor Swift wstrząsnęła gospodarką

Seattle zapisało się w historii jako miejsce, w którym tłum fanów podczas piosenki Shake It Off dosłownie wstrząsnął ziemią, wywołując wibracje odpowiadające trzęsieniu ziemi o sile 2,3 w skali Richtera. Tym samym Swift stała się pierwszą artystką, której koncerty wpłynęły na dane sejsmologiczne.

Innym wyjątkowym rekordem była ośmiominutowa owacja na stojąco po wykonaniu utworu Champagne Problems podczas koncertu w Los Angeles. Był to moment pełen emocji, kiedy publiczność nie chciała pozwolić Swift zejść ze sceny, bijąc rekord najdłuższego aplauzu w trakcie trasy.

"Efekt Taylor Swift": Jak muzyka ożywia gospodarkę

To, co wyróżniło The Eras Tour, to jej bezprecedensowy wpływ na ekonomię. Miasta, które gościły koncerty, odnotowały skokowy wzrost przychodów. Hotele były wypełnione po brzegi, restauracje przeżywały oblężenie, a lokalne biznesy korzystały z napływu turystów.



W Pittsburghu koncerty Swift przyniosły miastu rekordowe wyniki finansowe: 46 milionów dolarów wydanych przez fanów, z których aż 83 proc. przyjechało spoza regionu. W Los Angeles, według The California Center for Jobs & the Economy, sześć występów wygenerowało zatrudnienie dla 3300 dodatkowych pracowników i przychód w wysokości 160 milionów dolarów. A to tylko ułamek danych, które pokazują, jak muzyka może dosłownie wstrząsnąć ekonomią.

Taylor Swift i nowa era koncertów

Sukces The Eras Tour został wielokrotnie porównany do szaleństwa, jakie towarzyszyło Beatlesom w latach 60. XX wieku. Serwis CNN zwrócił uwagę, że podobnie jak legendarne koncerty Beatlesów odbywające się tuż po zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy’ego, trasa Taylor Swift przyszła w kluczowym momencie, kiedy ludzie po pandemii Covid-19 szczególnie potrzebowali oderwania się od trudnej rzeczywistości. Tom Corbett, globalny dyrektor ds. sponsoringu w Barclays, zauważył, że The Eras Tour odzwierciedla współczesny trend „ekonomii doświadczeń,” który przypomina wpływ, jaki Beatlesi wywierali na swoich fanów – budując nie tylko muzyczne przeżycia, ale całe społeczne zjawiska.

Fani nie tylko kupowali bilety – inwestowali w kostiumy inspirowane albumami artystki, tworzyli bransoletki przyjaźni i organizowali specjalne spotkania („taygatingi”) poza stadionami.