Wielki Książę Luksemburga Henryk ogłosił, że abdykuje 3 października. Tego dnia jego najstarszy syn, książę Wilhelm, wstąpi na tron jako nowy Wielki Książę Luksemburga. Proces przekazywania władzy już się rozpoczął, od roku książęcy potomek pełni część obowiązków głowy państwa. Nie będzie ceremonii koronacji w stylu brytyjskim. Uroczysta ceremonia zaprzysiężenia odbędzie się w Izbie Deputowanych.
W momencie wstąpienia Wilhelma na tron rola Stefanii formalnie się zmieni. Jako Wielka Księżna będzie wspierać monarchę w jego konstytucyjnych obowiązkach, patronować organizacjom charytatywnym i społecznym oraz reprezentować księstwo na arenie międzynarodowej. Jej pozycja jako matki przyszłego następcy tronu, księcia Karola, zostanie jeszcze bardziej ugruntowana.
Księżna Stefania (urodzona jako hrabianka Stéphanie de Lannoy w 1984 roku) jest belgijską arystokratką, która w 2012 roku poślubiła księcia Wilhelma (Guillaume'a), najstarszego syna panującego Wielkiego Księcia Henryka i Wielkiej Księżnej Marii Teresy. Po ślubie otrzymała tytuł Dziedzicznej Wielkiej Księżnej i stała się pełnoprawną członkinią rodziny panującej. W 2020 roku na świat przyszedł ich pierworodny syn, Karol (Charles). Zajmuje on drugie miejsce w sukcesji, po swoim ojcu. W kolejce do tronu za bratem jest o trzy lata młodszy książę Franciszek (François).
Wraz z mężem, księciem Wilhelmem, księżna Stefania od lat przygotowuje się do przyszłej roli. Para książęca aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, reprezentując monarchię w kraju i za granicą. Księżna jest znana ze swojego zainteresowania sztuką, działalności charytatywnej oraz wspierania luksemburskiej kultury i rzemiosła.
Stefania zapewne będzie uczyć się od swojej teściowej, która nosi tytuł pierwszej damy od 25 lat. Na niedawno opublikowanych oficjalnych zdjęciach przyszła Wielka Księżna pozuje ubrana w kremową elegancką sukienkę, z włosami upiętymi w kok. Uwagę na fotografiach przykuwa biżuteria, symbol jej nowej monarszej roli. Autorzy The Court Jeweller, specjalistycznego bloga poświęconego wyrobom jubilerskim, podkreślają, że złota bransoletka wysadzana szmaragdami i kolczyki z tymi kamieniami szlachetnymi należały co najmniej do trzech pokoleń kobiet stojących na czele księstwa Luksemburga.
Babka Wielkiego Księcia Henryka, Wielka Księżna Karolina, pierwsza nosiła ten tytuł, gdy kraj stał się Wielkim Księstwem w 1815 roku. Bransoletkę założyła, pozując do serii portretów około 1926 roku. Zakładała do niej swoją szmaragdową tiarę Chaumet.
Bransoleta została później odziedziczona przez Wielką Księżną Józefinę-Karolinę, która poślubiła syna Karoliny, Wielkiego Księcia Jana, w 1953 roku. Była księżna Belgii nosiła ją na licznych galach, w tym na bankiecie państwowym w Norwegii w 1990 roku. Następna była Wielka Księżna Maria Teresa, która łączyła bransoletkę i kolczyki z belgijską tiarą, choćby na powitanie króla Filipa i królowej Matyldy belgijskiej w Luksemburgu podczas wizyty państwowej w 2019 roku. Maria Teresa pożycza klejnoty również swojej córce, księżniczce Aleksandrze.
