Wielki Książę Luksemburga Henryk ogłosił, że abdykuje 3 października. Tego dnia jego najstarszy syn, książę Wilhelm, wstąpi na tron jako nowy Wielki Książę Luksemburga. Proces przekazywania władzy już się rozpoczął, od roku książęcy potomek pełni część obowiązków głowy państwa. Nie będzie ceremonii koronacji w stylu brytyjskim. Uroczysta ceremonia zaprzysiężenia odbędzie się w Izbie Deputowanych.

Odpowiedzialni za księstwo Luksemburga

W momencie wstąpienia Wilhelma na tron rola Stefanii formalnie się zmieni. Jako Wielka Księżna będzie wspierać monarchę w jego konstytucyjnych obowiązkach, patronować organizacjom charytatywnym i społecznym oraz reprezentować księstwo na arenie międzynarodowej. Jej pozycja jako matki przyszłego następcy tronu, księcia Karola, zostanie jeszcze bardziej ugruntowana.

Księżna Stefania (urodzona jako hrabianka Stéphanie de Lannoy w 1984 roku) jest belgijską arystokratką, która w 2012 roku poślubiła księcia Wilhelma (Guillaume'a), najstarszego syna panującego Wielkiego Księcia Henryka i Wielkiej Księżnej Marii Teresy. Po ślubie otrzymała tytuł Dziedzicznej Wielkiej Księżnej i stała się pełnoprawną członkinią rodziny panującej. W 2020 roku na świat przyszedł ich pierworodny syn, Karol (Charles). Zajmuje on drugie miejsce w sukcesji, po swoim ojcu. W kolejce do tronu za bratem jest o trzy lata młodszy książę Franciszek (François).