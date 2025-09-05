Hiszpańska księżniczka Eleonora szkoli się na pilota myśliwców

Aktualizacja: 05.09.2025 16:52 Publikacja: 05.09.2025 12:22
Księżniczka Elelonora w dniu przyjęcia do Akademii Sił Powietrznych w San Javier, w Murcji.
Foto: EastNews
Widok 19-letniej księżniczki Eleonory, najstarszej córki króla Hiszpanii Filipa VI i królowej Letycji, w mundurze galowym czy kombinezonie wojskowym już nikogo nie dziwi. W końcu kiedy pewnego dnia wstąpi na tron, otrzyma tytuł Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.
W 2023 roku księżniczka Asturii ukończyła szkołę średnią, UWC Atlantic College w Walii. To prestiżowa szkoła z oddziałami na całym świecie, do których uczęszcza wielu młodych monarchów, w tym jej młodsza siostra Zofia. Obecnie następczyni tronu odbywa trzyletnie szkolenie wojskowe. Rozpoczęła je w Akademii Wojsk Lądowych, kontynuowała w Akademii Marynarki Wojennej, podczas którego spędziła sześć miesięcy żeglugi na pokładzie okrętu szkoleniowego pływającego po Oceanie Atlantyckim, a za rok zakończy swoją misję w Akademii Sił Powietrznych w San Javier w Murcji. Wtedy będzie mogła podjąć studia wyższe.
Po wakacjach, które spędziła z rodziną królewską na Majorce, a później w Grecji, gdzie zatrzymali się w rezydencji króla Willema-Alexandra i królowej Maximy z Holandii, przyszła królowa przywitała się z dowódcami swojej nowej jednostki punktualnie w południe 1 września. Rozpoczęła nowy rozdział w swojej służbie dla kraju.
W eleganckim, granatowym mundurze Sił Powietrznych, czapce garnizonowej i białych rękawiczkach witała się z przedstawicielami akademii. Wkrótce potem przebrała się w zielony kombinezon pilota i weszła na pokład Pilatusa PC-21, zaawansowanego samolotu szkoleniowego używanego przez kadetów przygotowujących się do lotów na myśliwcach. Oczywiście zanim wzbije się w przestworza, księżniczka przejdzie serię treningów na ziemi.
Król i królowa podkreślają w oświadczeniu, że szkolenie wojskowe jest dla ich córki cennym doświadczeniem: „Wzmacnia ono zdolności do służby i poświęcenia oraz ułatwia zadania reprezentacyjne, które będzie musiała przyjąć jako spadkobierczyni korony Hiszpanii”.
