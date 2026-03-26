Jej korzeni rodzinnych należy szukać w monarchii austro–węgierskiej. Urodzona 17 maja 2003 r.. na Florydzie, Lara Cosima należy do rodu Henckel von Donnersmarck, którego historia sięga XIV wieku i terenów dzisiejszej Słowacji. Rodzina, wyniesiona do godności hrabiowskiej przez cesarza Leopolda I, przez stulecia odgrywała znaczącą rolę w polityce, wojsku i przemyśle Europy Środkowej. 22-letnia arystokratka, która w ciągu zaledwie kilku lat przeszła drogę od studentki Parsons School of Design do rozpoznawalnej twarzy tygodni mody, niebawem wkroczy do jednej z najbardziej wpływowych rodzin w historii współczesnego luksusu.

Nowoczesna dziedziczka starej tradycji

Pochodzi z jednej z najbardziej znaczących rodzin dawnej niemieckiej arystokracji. Historycznie związana z przemysłem górniczym i hutniczym na Górnym Śląsku, dynastia von Donnersmarcków należała do najbogatszych w regionie Europy Środkowej przed wojnami światowymi. Węgierska gałąź rodu Lary Cosimy wywodzi się z okolic Preszowa (obecnie na Słowacji), a jego dokumentacja sięga XIV wieku. Zyskał znaczenie w Wiedniu, w otoczeniu władców, co pozwoliło w 1636 r.. uzyskać jej przedstawicielowi tytuł barona od Ferdynanda II, arcyksięcia Austrii, króla Czech i Węgier. W 1661 r.. cesarz Leopold I podniósł rodzinę do rangi hrabiowskiej.

Lara dorastała w Los Angeles, w środowisku, które łączyło intelektualną dyscyplinę, artystyczną wrażliwość i świadomość własnego dziedzictwa. Jej ojciec, Florian Henckel von Donnersmarck, jest laureatem Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny za obraz „Życie na podsłuchu” (Das Leben der Anderen), zdobył za niego również nagrodę BAFTA i Césara. Matka, Christiane Asschenfeldt, jest prawniczką specjalizującą się w prawie autorskim i otwartych licencjach, była pierwszą międzynarodową dyrektor wykonawczą Creative Commons. Mówi, że to oni wyjaśnili jej, że to, co się nosi, ma. znaczenie w każdym detalu.

W 2022 r.. Lara Cosima rozpoczęła studia w Parsons School of Design w Nowym Jorku. To właśnie tam jej związek z modą nabrał tempa. Dwa kolejne staże w dziale haute couture Diora w Paryżu otworzyły jej drzwi do świata, który dotąd znała głównie z perspektywy obserwatorki.

Lara Cosima Henckel von Donnersmarck i jej pasja do mody

Jej relacja ze światem mody szybko wykroczyła poza edukację. Najpierw zwróciła uwagę internautów krótkim nagraniem na TikToku, w którym w 2023 r.. przygotowywała się do 27. Balu Debiutantek w Paryżu. Wkrótce potem zachwyciła socjetę, otwierając wydarzenie u boku ojca i tańcząc z nim walca. Jej oficjalnym partnerem był arcyksiążę Károly Konstantin von Habsburg, który zajmuje obecnie trzecie miejsce w kolejności do tronu cesarskiego Austrii i tronu Węgier. Wystąpiła w spektakularnej sukni haute couture autorstwa Jeana Paula Gaultiera – kreacji, która błyskawicznie obiegła internet i umocniła jej rosnącą popularność. Od tamtej pory obecność w mediach społecznościowych Lary Cosimy tylko się umacnia, czyniąc z niej jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek generacji Z.

Dziennikarze oceniają, że jest eterycznie piękna. Jej stylistka, Eve Dupouy, nazywa ją boginią o cherubinowej twarzy i długich nogach. „Jak żywcem wyjęta ze starej bajki Disneya” – komentują w Radio France. „Właśnie ta jej niefałszowana baśniowość przyciąga uwagę”.

Zaczęła nagrywać materiały na platformę TikTok podczas pierwszego stażu w Diorze, ale gdy jedna z jej stylizacji stała się viralem, wcale nie w pozytywnym sensie, zniknęła z Internetu na rok, skupiła się na nauce w Parsons i wróciła, by zaprezentować bardziej dopracowany styl. Mówi, że choć ludzie online. byli w stosunku do niej brutalni, ostatecznie pomogło jej to dopracować własny styl i wyostrzyć gust.

Rozgłos w sieci otworzył jej drogę do profesjonalnego modelingu. W 2024 r.. po raz pierwszy pojawiła się na wybiegu, prezentując kolekcję Yanina Couture – rosyjskiego domu mody specjalizującego się między innymi w sukniach ślubnych. Wkrótce potem zaczęła współpracować z bardziej prestiżowymi markami, w tym z Giorgio Armani, w pokazach którego brała udział podczas tygodni mody w Paryżu i Mediolanie. Wystąpiła na okładkach kilku edycji magazynu „Vogue”. Niedawno powołała do życia własną markę, Cosima, tworząc projekty inspirowane zarówno stylem swojej matki, jak i malarstwem mistrzów pokroju Edgara Degasa. „Dla mnie najważniejsze w modzie jest nie tylko to, że coś jest piękne, ale że może zwracać uwagę na ważne sprawy” – mówiła w rozmowie z „ELLE”.

Miłość i rodzinne imperium Pinault

W walentynki, 14 lutego 2026 r., Lara Cosima Henckel von Donnersmarck po raz pierwszy pokazała w mediach społecznościowych zdjęcie ze swoim partnerem. Miesiąc później ogłosiła zaręczyny. „Zaręczyłam się z moim najlepszym przyjacielem i najfajniejszym chłopakiem na świecie” – napisała hrabianka na swoim profilu instagramowym, gdzie zgromadziła ponad 800 tys. obserwujących. Jej narzeczony, François Pinault Jr., jest wnukiem założyciela imperium Pinault i synem François‑Henriego Pinaulta, obecnego prezesa grupy Kering, do której należą luksusowe marki takie jak: Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron czy Alexander McQueen.

Lara Cosima, już dziś obecna na wybiegach i w mediach, może stać się w przyszłości jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy nowej generacji Kering – nie jako „nepo baby”, lecz jako osoba, która wnosi do niego nowoczesny kapitał. Wżenienie się hrabiny w rodzinę Pinault wydaje się mieć znaczenie nie tylko symboliczne. W epoce, w której marki luksusowe poszukują autentyczności, interesujących historii i wartościowej narracji, Lara Cosima wnosi arystokratyczne dziedzictwo, wyczucie estetyki, zrozumienie współczesnych mediów i międzynarodową rozpoznawalność. Jej wrażliwość artystyczna, wykształcenie projektowe i naturalna elegancja czynią z niej idealną ambasadorkę świata, do którego właśnie wchodzi.

Źródła:

