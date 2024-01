Zakazano reklamy Calvina Kleina przedstawiającej nagą piosenkarkę FKA Twigs. Artystka protestuje

Według brytyjskiego Urzędu ds. Standardów w Reklamie fotografia jest ''nieodpowiedzialna''. Wydano decyzję o całkowitym zakazie używania jej w działaniach reklamowych marki. Odnośnie do wspomnianego zdjęcia Kendall Jenner eksperci uznali, że mieści się ono w kanonie dopuszczalnej reklamy bielizny.

Oświadczenie FKA Twigs po decyzji urzędu ws. reklamy

Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele marki Calvin Klein. W komunikacie nazwali FKA Twigs i Kendall Jenner ''pewnymi siebie i silnymi kobietami'', natomiast przekaz reklamy określono jako ''postępowy''. Dodano, że zarówno modelka, jak i wokalistka zaakceptowały fotografie i oceniły je pozytywnie. Miały nawet stwierdzić, że po obejrzeniu zdjęć ''poczuły się silne i pewne siebie''. Podkreślono też, że w tej samej kampanii wystąpili też modele płci męskiej.

FKA Twigs opublikowała oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym nie zgodziła się z opinią brytyjskiego Urzędu ds. Standardów w Reklamie. Przede wszystkim zaznaczyła, że na fotografii nie widzi ''stereotypowego obiektu seksualnego'', ale ''piękną, silną, kolorową kobietę, której niesamowite ciało pokonało większy ból, niż można to sobie wyobrazić''.

Gwiazda dodała też, że obserwując kampanie marki, które pojawiły się w przeszłości, oraz te współczesne, ma poczucie, że ''stosowane są podwójne standardy''. W poście na Instagramie napisała, że jest dumna ze swojej fizyczności i wspomniała o swoich idolkach, ciemnoskórych artystkach, których twórczość podziwia. Wymieniła Earthę Kitt, Grace Jones i Josephine Baker. Podziękowała też osobom, z którymi współpracowała przy projekcie. Na koniec dodała, że dzięki fotografiom mogła wyrazić siebie, w takiej formie, jak chciała.

W Polsce zaskarżono reklamę bielizny Intimissimi

Do podobnej sytuacji kilka lat temu doszło w Polsce. Wówczas do Komisji Etyki Reklamy trafiła skarga na reklamę bielizny Intimissimi. We wspomnianym spocie kobieta leżała na kanapie, bawiła się włosami i przygryzała wargę, patrząc zalotnie w kamerę. W skardze podkreślono, że większą uwagę niż produkt przykuwa cielesność kobiety. Fizyczność modelki została określona jako ''główna bohaterka''.