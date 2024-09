Cher wystąpi na pokazie Victoria’s Secret. Nie będzie jego jedyną gwiazdą

Jedno z najbardziej wyczekiwanych każdego roku wydarzeń świata mody, Victoria's Secret Fashion Show 2024, odbędzie się 15 października w Nowym Jorku. To tam mieści się główna siedziba firmy. Formuła pokazu, od debiutu w 1995 roku, łączy prezentację najnowszej kolekcji marki z niezapomnianymi występami muzycznymi. Show oglądają miliony ludzi z 190 krajów, do których transmitowane jest wydarzenie

Reklama

Aniołki i gwiazdy Victoria's Secret Fashion Show

Na wybiegu pojawiają się zawsze najpopularniejsze modelki, zwane aniołkami Victoria's Secret. Dziesięć i więcej razy słynne designerskie skrzydła założyły: Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Izabel Goulart, Heidi Klum, Candice Swanepoel i Behati Prinsloo. Trzy razy na wybiegu (w latach 2013–2015 ) pokazała się Polka Monika Jagaciak.

Pośród modelek prezentujących bieliznę występowały już najsłynniejsze gwiazdy – Rihanna, Justin Timberlake, Taylor Swift, Lady Gaga czy Bruno Mars. Niektóre z tych show przeszły do historii z powodów innych niż walory artystyczne. Dużo mówiło się m.in. o tym, że wokalista zespołu Maroon 5 Adam Levine miał problemy z koncentracją na scenie. Występował na niej w 2012 roku. W tym czasie spotykał się z modelką rosyjskiego pochodzenia Anną V., która prezentowała słynną bieliznę w pokazie i skutecznie przykuwała uwagę ówczesnego partnera. Inną znaną parą, która razem pojawiła się na scenie pokazu, byli Heidi Klum i Seal, jeszcze jako małżeństwo.

Czytaj więcej Ludzie Claudia Schiffer wprowadza córkę Clementine Vaughn do świata mody. "Jak siostry" Pochodząca z Niemiec topmodelka, aktorka i producentka filmowa Claudia Schiffer oficjalnie wprowadziła swoją córkę Clementine Vaughn do świata mody. Pojawiły się razem na okładce jednego z amerykańskich magazynów.

Cher gwiazdą Victoria's Secret Fashion Show 2024

Historia Victoria's Secret Fashion Show sięga 1995 roku, ale nie był on organizowany nieprzerwanie. Jego pomysłodawcą był Ed Razek, przez dziesięciolecia jeden z najwyższych rangą dyrektorów w L Brands, firmie macierzystej Victoria's Secret. To on, wraz ze swoją zastępczynią, przez lata był osobiście odpowiedzialny za dobór modelek. Zresztą, jak podaje „The New York Times”, niejednokrotnie skarżących się na jego niewłaściwe zachowanie. Zanim odsunięto go od pełnionych funkcji, doprowadził do skandalu, który o mało nie zakończył się likwidacją marki, a przez kilka lat ze względów wizerunkowych nie zdecydowano się na zorganizowanie pokazu. Stało się to po tym, jak Razek udzielił wywiadu dla „Vogue”, w którym powiedział, że modelki plus size nie pasują do Victoria’s Secret, a publiczność "nie jest zainteresowana" ich oglądaniem. Widzowie zbojkotowali więc pokaz w 2018 roku. W „nowej erze” VS na wybiegu znalazło się miejsce dla różnorodności. Zaangażowano i modelkę pochodzenia azjatyckiego, i czarnoskórą, i transpłciową.