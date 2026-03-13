Za twórczynię stylu frugal chic girl (tłum. oszczędna i szykowna dziewczyna) uznaje się młodą Brytyjkę Mię McGrath. To ona sprawiła, że hasztag z nazwą trendu, o którym mowa, zyskał popularność w mediach społecznościowych. Influencerka działa na Instagramie i TikToku, ale, co ciekawe, nie specjalizuje się w typowej tematyce lifestyle'owej. Nie jest stylistką ani nie koncentrowała się przede wszystkim na modzie. To, dzięki czemu zyskała popularność, to miękko rozumiana edukacja finansowa kobiet. W skrócie: doradza, jak dbać o siebie, atrakcyjnie urządzać wnętrza i prowadzić codzienne, nie wydając na to fortuny, a wręcz przeciwnie: wciąż oszczędzając. Pieniądze, które się dzięki temu zyskuje, można z kolei inwestować - np. w biżuterię, która nie tylko uzupełnia proste stylizacje, ale jest też dobrą lokatą kapitału.

Na czym polega styl frugal chic girl?

Wspomniana wyżej idea – bycie elegancką, ale bez popadania w szaleństwo konsumpcjonizmu – stała się jedną z podstaw stylu frugal chic girl. Kobiety, które stosują się do rad Mii, nie kupują dużej ilości ubrań i nie zmieniają ich co sezon. Inwestują przede wszystkim w jakość produktów, ale nie stawiają na drogie marki. To, co użyteczne, trwałe, wielozadaniowe i szykowne, wcale nie musi mieć drogiego loga. Frugal chic girls nie unikają second handów, a wręcz z dumą noszą znalezione w nich odzieżowe perełki.

Podobnie należy podchodzić do wyboru i zakupu kosmetyków. W szafce z perfumami należącej do szykownej i oszczędnej kobiety próżno szukać kilkudziesięciu flakonów perfum czy opakowań kremów do twarzy. Ani trochę ich nie potrzeba, jeśli zna się i słucha siebie, a także nie robi zakupów pod wpływem chwili.