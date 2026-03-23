Pokaz kolekcji Louis Vuitton Winter 2026/2027 podczas Paris Fashion Week.
W świecie mody przyjęło się, że marki prezentują swoje sezonowe kolekcje z półrocznym wyprzedzeniem. W rezultacie trendy, które pojawiają się w trakcie tygodni mody, bardzo często pojawiają się na ulicach znacznie wcześniej – miłośnicy mody nie czekają z kreacjami na właściwy sezon.
Eksperci z platformy Joor wzięli na warsztat damskie kolekcje, które pojawiły się na tygodniach mody w Paryżu, Mediolanie, Londynie i Nowym Jorku. Na podstawie analiz wyłonili sześć wiodących trendów, które ich zdaniem zdominują szafy miłośniczek mody.
Na wybiegu pokazu Chanel podczas Paryskiego Tygodnia Mody pojawiła się nieoczekiwana, a zarazem znacząca bohaterka: Stephanie Cavalli. Modelka po 5...
Jak zauważają autorzy raportu, z jednej strony wielu projektantów zaprezentowało w tym sezonie swoje debiutanckie kreacje w roli dyrektorów kreatywnych, dzięki czemu na wybiegach dało się zauważyć ich świeże spojrzenie na stylistyczny język marek. Z drugiej – ci projektanci, którzy od lat stoją na czele słynnych domów mody, po wielu sezonach eksperymentów nareszcie obrali spójny kierunek.
Jednym z najbardziej niespodziewanych trendów, które pojawiły się na wybiegach, był damski smoking w wielu kreatywnych wydaniach. Projektanci eksperymentowali z proporcjami i łączyli smoking z nietypowymi elementami.
Dekonstrukcji smokingu dokonali na przykład Elisabetta Franchi i David Koma, z kolei w kolekcji Khaite klasyczny ubiór przybrał formę wieczorowej sukni. Smokingi w nowych odsłonach pojawiły się też w kolekcjach Sacai i Michaela Korsa.
Kolejnym znakiem powrotu do klasyki były wszechobecne garnitury typu slim fit. Doskonale skrojone, minimalistyczne uniformy pojawiły się w kolekcjach The Row, wspomnianej Elisabetty Franchi i Caroliny Herrery.
Dla kontrastu, znów wracają objętościowe fasony, trochę jak w latach 80., za sprawą „balonowych” spódnic i obfitych rękawów. Sięgnęły po nie między innymi takie marki jak Victoria Beckham, Michael Kors, Jacquemus oraz ponownie – Carolina Herrera i Khaite.
Kolejny trend dotyczy koloru, który już zaczyna pojawiać się na ulicach. Chodzi o głęboki odcień burgundu. Zdaniem autorów raportu to ciekawsza, bo bogatsza i bardziej romantyczna alternatywa dla klasycznej czerni. Eksperci spodziewają się, że po ubrania i dodatki w tym kolorze sięgnie w kolejnych miesiącach wiele kobiet.
Kobieta, która chce dziś o sobie powiedzieć, że jest na bieżąco z aktualnymi trendami mody, powinna nie tylko orientować się w najnowszych kolekcja...
Dom mody Giorgio Armani zaproponował elegancką bordową sukienkę maksi z aksamitu z dodatkami w tym samym kolorze. Monochromatyczne total looki w głębokich odcieniach czerwonego wina pojawiły się też w kolekcjach marek Cult Gaia, Lanvin, Elie Saab i Zimmerman.
Odcienie oliwkowej zieleni i ciemnych brązów to z kolei kolory najmodniejszych pilotek i bomberek – kurtek, które już od dobrych kilku sezonów nie opuszczają kolekcji zarówno marek z górnej półki, jak i tańszych sieciówek. Kurtki w kolorach ziemi zaprezentowały takie marki jak Gabriela Hearst, Ulla Johnson, Cult Gaia czy TWP.
Ostatnim, już typowo jesiennym trendem, o którym zdaniem ekspertów będzie niebawem głośno, jest dzianina w wyraziste, geometryczne wzory. Dzianinowe swetry i spódnice w kratę, romby i tradycyjne islandzkie wzory znalazły się w kolekcjach Emporio Armani, Brandona Maxwella i Monse.
Źródło:
www.joor.com
Na wybiegu pokazu Chanel podczas Paryskiego Tygodnia Mody pojawiła się nieoczekiwana, a zarazem znacząca bohater...
Kobieta, która chce dziś o sobie powiedzieć, że jest na bieżąco z aktualnymi trendami mody, powinna nie tylko or...
Promowanie filmu w stylizacjach współgrających z tematyką danej produkcji staje się coraz bardziej powszechnym z...
Pokazy kolekcji czołowych domów mody, w których na wybiegach pojawiają się kobiety niebędące profesjonalnymi mod...
