„Spirit Tunnel” to charakterystyczny element programu Jennifer Hudson – dynamiczny korytarz, w którym gości witają osoby pracujące przy jego produkcji. Format, wprowadzony jako stały punkt odcinków w 2022 r., stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów show, regularnie generując milionowe odsłony w mediach społecznościowych. Zendaya, znana z naturalnej swobody przed kamerą, przeszła przez „tunel dobrej energii” z gracją i lekkością, które natychmiast wywołały reakcję publiczności. Jej stylizacja – elegancka, lecz utrzymana w nowoczesnym tonie – dopełniła całości, a krótkie nagrania z wejścia szybko zaczęły krążyć w sieci.

Reklama Reklama

Zendaya: od gwiazdy Disneya do ikony popkultury

W ramach trwającego maratonu promocyjnego aktorka ponownie udowodniła, że potrafi zamienić każdy występ w wydarzenie, które rezonuje daleko poza studiem telewizyjnym. Występ w programie Jennifer Hudson wpisuje się w akcję promocyjną najnowszego projektu z udziałem aktorki. „Drama” to film, w którym występuje u boku Roberta Pattinsona. Opowiada o parze, która przygotowuje się do ślubu. Gdy podczas wieczoru z przyjaciółmi pada propozycja, by każdy opowiedział o najgorszej rzeczy, jaką kiedykolwiek zrobił, wyznanie przyszłej panny młodej stawia przyszłość pary pod znakiem zapytania. Zendaya w ostatnich tygodniach pojawia się w licznych programach telewizyjnych i na czerwonych dywanach, prezentując produkcję z charakterystyczną dla siebie dbałością o wizerunek.

Zendaya Maree Stoermer Coleman, której imię w afrykańskim języku shona oznacza „okazywać wdzięczność”, urodziła się 1 września 1996 r. w Oakland w Kalifornii. Jej matka, Claire Stoermer, była nauczycielką, dyrektorką i instruktorką teatralną, natomiast ojciec, Kazembe Ajamu Coleman, dawniej nauczyciel wychowania fizycznego, został później jej menedżerem i ochroniarzem. Zendaya ma afroamerykańskie korzenie ze strony ojca oraz niemieckie i szkockie ze strony matki.

Dorastała w dużej rodzinie, ma sześcioro starszego rodzeństwa z pierwszego małżeństwa ojca. Wychowana w środowisku artystycznym, od najmłodszych lat występowała w szkolnych i lokalnych produkcjach teatralnych, co wynikało z pracy jej matki jako dyrektorki teatru. Uczęszczała do Oakland School for the Arts, gdzie rozwijała pasję do aktorstwa.

Karierę rozpoczęła jako modelka, pracując dla Macy’s, Mervyns i Old Navy. Jej pierwszym ekranowym występem była reklama zabawki iCarly z 2009 r.. W tym samym czasie grała w musicalach. W 2010 r. otrzymała przełomową rolę Rocky Blue w serialu Disney Channel „Taniec rządzi”. Serial okazał się ogromnym sukcesem, a Zendaya stała się jedną z najlepiej opłacanych młodych gwiazd Disneya. Równolegle rozwijała karierę muzyczną – występowała w teledyskach, nagrywała piosenki i w 2013 r. wydała debiutancki album „Zendaya”. Wzięła także udział w amerykańskiej edycji Tańca z gwiazdami, gdzie zajęła drugie miejsce. W 2014 r. zagrała główną rolę w filmie „Zaplikowani” i rozpoczęła pracę nad kolejnym albumem.

W 2015 r. powróciła do Disney Channel jako gwiazda serialu „K.C. nastoletnia agentka”. Wystąpiła także w teledysku Taylor Swift „Bad Blood” oraz gościnnie w serialu „Czarno to widzę”.

Prawdziwy przełom w jej dorosłej karierze nastąpił w 2017 r., kiedy zagrała Michelle „MJ” Jones w filmie „Spider-Man: Homecoming”. Produkcja okazała się ogromnym sukcesem, a Zendaya trafiła na okładkę amerykańskiej edycji „Vogue’a”. W tym samym roku wystąpiła w musicalu „Król rozrywki”, który umocnił jej pozycję w Hollywood.

W kolejnych latach pojawiła się w kolejnych częściach opowieści o Spider-Manie, a także w serialach, między innymi w „Euforii”, w której rola przyniosła jej dwie nagrody Emmy i Złoty Glob, czyniąc ją najmłodszą laureatką w historii kategorii „Najlepsza aktorka dramatyczna”. Została też doceniona za role w „Diunie” i „Challengers”.

Zendaya: ulubienica świata mody

Choć Zendaya zdobyła międzynarodową sławę jako aktorka i piosenkarka, jej pozycja w świecie mody jest równie imponująca. Obecność w kampaniach luksusowych domów mody, współprace kreatywne i świadome budowanie wizerunku sprawiły, że stała się jedną z najważniejszych postaci branży. Miała 18 lat, kiedy wystąpiła jako jurorka gościnna w odcinku programu „Project Runway: Threads”, w którym brali udział młodzi projektanci. Jej udział podkreślił rosnącą pozycję w świecie mody i popkultury.

Kiedy została ambasadorką Lancôme, marka wyraźnie zmieniła podejście do urody na nowoczesne, inkluzywne. Jej występy w kampaniach podkreślały naturalność i autentyczność, promowały różnorodność odcieni skóry, kierowały przekaz do młodszej, świadomej społecznie publiczności. Wprowadzono do komunikacji marki świeżość i narrację o samoakceptacji.

Współpraca z dyrektorem kreatywnym Valentino, Pierpaolo Picciolim, okazała się czymś więcej niż klasycznym kontraktem. Była to partnerska relacja artystyczna, która promowała ideę różnorodności, redefiniowała wizerunek tego domu mody jako marki nowoczesnej i świadomej społecznie, stawiała na kobiecą siłę, indywidualność i ekspresję. Zendaya pojawiała się w kreacjach Valentino na najważniejszych czerwonych dywanach, jej stylizacje często stawiane przez krytyków mody za przykłady współczesnej elegancji.

Od 2023 r. Zendaya jest jedną z głównych ambasadorek marki Louis Vuitton. Jej współpraca z marką umocniła jej status globalnej ikony stylu. Stała się jedną z najważniejszych twarzy marki na wybiegach, w kampaniach i podczas wydarzeń branżowych. Wiele kreacji, które nosi na premierach filmowych, jest projektowanych specjalnie dla niej, co świadczy o jej wyjątkowej pozycji w świecie haute couture.

Stylistą Zendayi jest Law Roach. Tworzą partnerski duet artystyczny, który traktuje modę jak formę przekazu, a czerwony dywan jak scenę teatralną. Znany z pracy z największymi gwiazdami, m.in. Celine Dion, Anyą Taylor-Joy, czy Arianą Grande, Roach jest jednym z najbardziej wpływowych stylistów XXI wieku, zwanym „architektem wizerunku”. Razem tworzą looki inspirowane historią kina, ikonami mody i popkultury, idealnie dopasowane do projektów, które aktorka promuje. Były wśród nich futurystyczne kreacje inspirowane pustynną estetyką podczas promocji „Diuny”, sportowe haute couture przy okazji „Challengers”, a także kreacje nawiązujące do stylu Josephine Baker, Grace Jones czy Cher.

W marcu 2026 r. Law Roach zasugerował prasie żartobliwie, że „ślub już się odbył”, co wielu odebrało jako informację, że Zendaya została mężatką. Od 2021 r. pozostaje w związku z brytyjskim aktorem Tomem Hollandem, jej partnerem z filmów o Spider-Manie. Kiedy na gali rozdania Złotych Globów w styczniu ubiegłego roku artystka pojawiła się z dużym diamentowym pierścionkiem, natychmiast wywołało to falę spekulacji. Dbający o ochronę swojej prywatności aktorzy potwierdzili zaręczyny, ale nie zdradzili nic więcej.

Źródła

https://www.instagram.com/reels/DWsn9-fiC0E/

https://variety.com/gallery/celebrity-photos-red-carpet-april-2026

https://www.aol.com/lifestyle/zendaya-keeps-sheer-dress-trend-154816502.html

https://www.imdb.com/name/nm3918035/bio/?ref_=nm_ov_bio_sm

https://www.newsweek.com/entertainment/are-tom-holland-zendaya-married-zendaya-answers-sort-of-11772153