Artystka ogłosiła swój powrót na scenę w dniu 58. urodzin, 30 marca, a Paryż uczcił tę chwilę iluminacją Wieży Eiffla, transmitowaną na antenie stacji telewizyjnej France 2. Na konstrukcji pojawił się napis „Paryżu, jestem gotowa”, a zgromadzeni na Polu Marsowym usłyszeli największe przeboje artystki. Ten gest podkreślił wyjątkową więź Céline Dion z francuską publicznością. Przed Żelazną Damą pozowała podczas jednej ze swoich pierwszych podróży do Europy, tuż przed swoim koncertem w Olympii w 1984 r. , a w latach 90. XX wieku jej album „D’eux” stał się najlepiej sprzedającą się francuskojęzyczną płytą w historii.

Céline Dion: „Zaśpiewam i nawet trochę zatańczę”

Céline Dion wraca na scenę po sześciu latach przerwy – najpierw wymuszonej pandemią, a później leczeniem i rehabilitacją związanymi z zespołem Moerscha Woltmanna, tzw. „syndromem sztywnego człowieka”. Dwukrotnie przekładane z powodu pandemii COVID-19, a następnie dwa razy z powodu jej problemów zdrowotnych, jej sześć paryskich koncertów ostatecznie zostało całkowicie odwołanych. Podobnie jak 42 występy planowane w Europie oraz jej udział w festiwalu Vieilles Charrues latem 2024 r.

Jej krótki, poruszający występ podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 r. był pierwszym sygnałem, że artystka walczy o powrót na scenę. Zaśpiewała wtedy „Hymne à l’amour” Édith Piaf – utwór, który w kontekście jej choroby i niepewności brzmiał jak deklaracja siły.

Od 23 marca ulice Paryża zapełniały się billboardami z hasłami nawiązującymi do kultowych piosenek gwiazdy z Quebecu, takich jak „Pour que tu m’aimes encore”, „My Heart Will Go On” i „Power of Love”. To zapowiedź wielkiego powrotu kanadyjskiej gwiazdy. Jesienią 2026 r. wystąpi na dziesięciu koncertach w Paris La Défense Arena, największej hali koncertowej Europy, mieszczącej około 40 tysięcy widzów. Koncerty zaplanowano od 12 września do 14 października, dwa razy w tygodniu – w środy i soboty.

„Trudno było trzymać ten sekret tylko dla siebie. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że mam się świetnie, dbam o swoje zdrowie. Czuję się dobrze. Znowu śpiewam, nawet trochę tańczę – oczywiście. Tak bardzo to kocham” – zwróciła się do fanów za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. – „Przez te ostatnie kilka lat, każdego dnia, czułam wasze modlitwy i wsparcie, waszą życzliwość i miłość. Nawet w moich najtrudniejszych chwilach byliście przy mnie. Pomogliście mi w sposób, którego nawet nie potrafię opisać, i naprawdę mam ogromne szczęście, że mogę liczyć na wasze wsparcie”.

Céline Dion mówi: „Kocham was wszystkich i do zobaczenia wkrótce”

Przez siedemnaście lat od diagnozy zespołu Moerscha Woltmanna – znanego również jako zespół sztywnego człowieka – Céline Dion milczała na temat swojej choroby. Dopiero w 2022 r. zdecydowała się opowiedzieć o niej fanom. W rozmowie z NBC News ujawniła między innymi, że skurcze mięśni były tak gwałtowne, iż doprowadzały do złamań żeber.

Artystka, słynąca z niezwykłej siły głosu, wspominała, że pierwsze objawy pojawiły się właśnie w obrębie gardła. Na wizji pokazała, jak skurcze wpływały na jej emisję – ścisnęła gardło i odezwała się cienkim, napiętym głosem. „To tak, jakby ktoś cię dusił, jakby naciskał na krtań. Jakbym mówiła w ten sposób i nie mogła ani podnieść, ani obniżyć głosu…” – tłumaczyła piosenkarka, która w ciągu swojej kariery sprzedała ponad 250 milionów płyt. To właśnie problemy z głosem były jednym z kluczowych powodów, dla których w 2023 r. musiała odwołać całą trasę koncertową. Choroba jednak nie ograniczała się do gardła – dotykała także kończyn, żeber i kręgosłupa.

„Zespół sztywnego człowieka”, czyli zespół Moerscha Woltmanna, jest niezwykle rzadki – dotyka zaledwie jednej do dwóch osób na milion. Chorzy zmagają się z postępującą sztywnością tułowia i kończyn oraz z bolesnymi, nagłymi skurczami mięśni, które mogą prowadzić do upadków. Skurcze pojawiają się spontanicznie lub są wywoływane przez określone bodźce, takie jak głośne dźwięki, dotyk czy silne emocje. Artystka podkreśla jednak, że nie zamierza dać się pokonać chorobie. „Jeśli nie będę mogła biegać, będę chodzić. Jeśli nie będę mogła chodzić, będę się czołgać” – deklarowała w filmie dokumentalnym pod tytułem „I’m Celine Dion”, który miał swoją premierę 25 czerwca na platformie streamingowej Prime Video.

Teraz przygotowuje się do jesiennego maratonu koncertowego. „W tym roku dostaję najlepszy prezent w całym moim życiu. Dostaję szansę, by znów was zobaczyć, wystąpić dla was – ponownie, w Paryżu, od września tego roku” – mówi Céline Dion zwracając się do swoich wielbicieli. – „Jestem tak szczęśliwa. Jestem gotowa to zrobić. Czuję się dobrze. Jestem silna. Jestem podekscytowana, oczywiście. Oczywiście też trochę zdenerwowana. Ale przede wszystkim jestem wam wszystkim wdzięczna”.

Przedsprzedaż biletów zaplanowana jest na 7 kwietnia, a rejestracja w systemie Fair AXS trwa do 2 kwietnia. Wylosowane osoby otrzymają dostęp do zakupu biletów na AXS, Ticketmaster lub Fnac Spectacles. Ogólna sprzedaż biletów na koncerty Céline Dion w Paris La Défense Arena rozpocznie się 10 kwietnia o godz. 10:00.

Terminy koncertów:

sobota, 12 września

środa, 16 września

sobota, 19 września

środa, 23 września

sobota, 26 września

środa, 30 września

sobota, 3 października

środa, 7 października

sobota, 10 października

środa, 14 października

Źródła:

https://www.celinedion.com/

https://www.instagram.com/celinedion/

https://madame.lefigaro.fr/celebrites/actu-people/si-je-ne-peux-plus-marcher-je-peux-ramper-celine-dion-apparait-plus-combative-que-jamais-dans-la-bande-annonce-de-son-documentaire-20240524

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/paris-je-suis-prete-repetitions-a-la-tour-eiffel-teasing-de-france-2-le-grand-retour-de-celine-dion-se-precise-30-03-2026-NPERCTPH6FDK7MVKWYU2NCNUNM.php

https://www.parismatch.com/culture/musique/celine-dion-un-lancement-a-la-tour-eiffel-266727

https://www.sortiraparis.com/en/news/in-paris/articles/343214-celine-dion-the-eiffel-tower-lights-up-for-the-return-of-the-quebecois-singer