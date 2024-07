Céline Dion o powrocie na scenę: podjęłam ogromny wysiłek, by móc wystąpić

Artystka zdecydowała się na utwór w języku francuskim, w spektakularny sposób wykonując „L’Hymne à l’amour” autorstwa Edith Piaf. Biała połyskująca suknia z bogato zdobionymi rękawami, gładko zaczesana fryzura i wieczorowy, wyrazisty makijaż sprawiły, że autorka takich przebojów jak „My Heart Will Go On” czy „The Power of Love” prezentowała się nienagannie. – Podjęłam ogromny wysiłek we współpracy z moim zespołem medycznym, aby móc wystąpić podczas tej szczególnej ceremonii. Pragnę zaprezentować się najlepiej, jak to możliwe, a moim wielkim marzeniem jest ponowne zobaczenie wieży Eiffla – wyznała w rozmowie z „Vogue France” w kwietniu bieżącego roku.



W stylu francuskiego kabaretu

Tego wieczoru Céline Dion nie była jedyną artystką, która zachwyciła fanów swoim występem w stolicy Francji. Na specjalnie wybudowanej scenie tuż nad Sekwaną swoje spektakularne show taneczno-wokalne zaprezentowała Lady Gaga, wybierając na tę okazję żywiołowy utwór Zizi Jeanmaire zatytułowany „Mon Truc en Plumes”.

Co prawda zdaniem krytyków podczas występu 38-latki nie dało się nie odnotować trudności z nagłośnieniem, to jednak utrzymane w stylu francuskiego kabaretu show, na które składała się skomplikowana choreografia, precyzyjnie wyśpiewane słowa w języku francuskim oraz krótka prezentacja umiejętności gry na fortepianie Lady Gagi sprawiły, że performance doskonale współgrał z charakterem widowiska. – Wypożyczyliśmy stroje z kolekcji Le Lido, prawdziwego francuskiego kabaretu. Współpracowaliśmy z domem mody Dior przy tworzeniu spersonalizowanych kostiumów, do których dołączone były najlepszej jakości pióra. Przez wiele tygodni dopracowywaliśmy choreografię, którą powtarzałam niestrudzenie, próbując odświeżyć dawne umiejętności taneczne. Mam nadzieję, że mój występ spodobał się widzom tak bardzo, jak mnie samej – wyznała w obszernym wpisie na platformie X.

Wprawdzie przed rozpoczęciem ceremonii spekulowano, że artystki mają wspólnie zaśpiewać jeden utwór, to jednak ich indywidualne występy pozwoliły w pełni docenić skalę talentu każdej z nich. Oby i na duet przyszedł odpowiedni moment, a stęsknieni za koncertami Céline Dion fani wokalistki nie musieli czekać na możliwość podziwiania jej na scenie przez kolejne cztery lata.

