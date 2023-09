Dlaczego kobiety nie rodzą dzieci? Ekspertka o błędach systemu i zmianach obyczajowych

Liczba ludności Indii nie tylko przekroczyła liczebność obywateli Chin w tym roku - ta różnica będzie rosła. Wielkość populacji Chin będzie bowiem spadać z około 1,4 mld obecnie do 1,3 mld w 2050 roku. Potem ten spadek jeszcze się pogłębi. Natomiast ludność Indii będzie rosnąć do 1,7 mld w 2050 roku i ten trend wzrostowy wygaśnie około 2060 roku - wtedy przekształci się w spadkowy. Obawiam się, że ta zmiana ludnościowa pogłębi nierówności społeczne. Nie mam też wątpliwości, że zwiększy presję migracyjną. Coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, będzie chciało wyjechać. Możemy spodziewać się, że coraz więcej Hindusów będzie postrzegać Europę jako pożądane miejsce migracji. Z danych Eurostatu dotyczących wiz wydawanych przez rząd polski widać, że napływ migrantów z Indii rośnie. Pamiętajmy też, iż spadek ludności w wieku produkcyjnym w krajach europejskich przy rosnącej szybko subpopulacji osób w wieku 65 lat i więcej, ogranicza mocno perspektywy rozwoju gospodarczego. Liczne analizy prowadzone dla krajów Unii Europejskiej pokazują niezmiennie od prawie dwóch dekad, że możliwy wzrost produktywności nie wystarcza dla zniwelowania negatywnego wpływu tej zmiany struktury wieku na przyszły rozwój gospodarczy. Także zmiany technologiczne na rynku pracy, w tym robotyzacja i digitalizacja pracy, mogą jedynie złagodzić niekorzystne dla rozwoju skutki zmniejszających się zasobów pracy.

Nasza część świata zmaga się z przeciwnym od hinduskiego trendem - niska demografia w Polsce oraz Europie jest przedmiotem burzliwych debat. Wiele osób próbuje doszukać się przyczyn tego zjawiska. Jakie jest pani zdanie na ten temat?

W ostatnim raporcie ONZ „World Population Prospects 2022” opublikowanym w lipcu 2022 roku wskazuje się, że dwie trzecie ludności świata żyje w krajach lub regionach, w których dzietność wynosi poniżej 2,1 urodzeń na kobietę, czyli poniżej poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń. Były to kraje Europy i Ameryki Północnej, Australia, Nowa Zelandia, 16 krajów azjatyckich, 20 krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a także 10 krajów Północnej Afryki i Zachodniej Azji. Największe z nich to Chiny, USA, Brazylia, Bangladesz, Rosja, Japonia i Wietnam. Spadek płodności do poziomu, który nie gwarantuje odtwarzania pokoleń czyli reprodukcji prostej, ma więc charakter globalny, choć jego natężenie jest zróżnicowane. I to jest główną przyczyną wygasającego wzrostu liczby ludności świata. Co więcej, rośnie liczba krajów, w których dzietność jest niska albo bardzo niska. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie tyle pozostawanie współczynnika dzietności poniżej 2,1, ale przede wszystkim utrzymywanie się jego wartości poniżej 1,5 urodzeń na kobietę prowadzi do silnego spadku liczby ludności i głębokich dysproporcji między dziećmi i młodzieżą (0-20 lat), ludnością w tzw. wieku produkcyjnym (20-64 lat) oraz osobami starszymi (65 lat i więcej). Ten spadek płodności do poziomu poniżej zastępowalności pokoleń wystąpił najpierw w Europie w końcu lat 60. XX wieku i stopniowo dotyczył coraz większej liczby krajów na kontynencie. Demografowie przypisują go przede wszystkim zmianom demograficznego modelu rodziny. Coraz mniejsza jest skłonność do zawierania małżeństw, coraz częściej ludzie żyją w związkach niemałżeńskich. Ponadto związki są tworzone coraz później i są mniej trwałe. Zmniejsza się pożądana liczba dzieci, a decyzje o urodzeniu pierwszego dziecka są przesuwane do starszego wieku. Rośnie udział urodzeń pozamałżeńskich w ogólnej liczbie urodzeń, zwiększa się zarówno dobrowolna jak i przymusowa bezdzietność. Nie ma jednej przyczyny tych zmian. Wyjaśnienia szuka się w czynnikach strukturalnych (rozwój gospodarki rynkowej i rozwój welfare state), a przede wszystkim w przemianach politycznych i światopoglądowych, a także zmianach technologicznych. Ważne były zmiany norm i obyczajów dotyczących relacji intymnych (rewolucja obyczajowa lat 60-. w Europie Zachodniej i USA), przekształcenia hierarchii potrzeb i indywidualizacja w miarę rozwoju gospodarki rynkowej, w tym zwłaszcza postaw wobec związków i rodzicielstwa, oraz rozwój skutecznych metod kontroli urodzeń (zwłaszcza pojawienie się pigułki antykoncepcyjnej), a także rosnący dostęp kobiet do edukacji, wzrost ich aspiracji emancypacyjnych i coraz większa ich obecność na rynku pracy. Od lat 90. coraz mocniej wybrzmiewają argumenty o dokonujących się przeobrażeniach społecznych ról kobiet i mężczyzn oraz konieczności wprowadzania rozwiązań umożliwiających łączenie pracy zawodowej i zobowiązań rodzinnych nie tylko przez matki, ale także przez ojców. Chodzi zatem o to, by wspierać i promować taki ekonomiczny model rodziny, w którym oboje rodzice pracują, ale także większe zaangażowanie ojców w codzienne obowiązki domowe i opiekę nad dziećmi. Przebiegowi transformacji społecznych ról płci przypisuje się zasadnicze znaczenie nie tylko w wyjaśnianiu zróżnicowania spadku płodności w krajach europejskich czy Ameryce Północnej, ale przede wszystkim w krajach azjatyckich. Chodzi bowiem nie tylko o akceptację pracy zawodowej matek i osłabienie podporządkowania jej obowiązkom rodzinnym czy wprowadzanie rozwiązań nakierowanych na zmniejszanie nierówności płci w miejscu pracy oraz innych obszarach sfery publicznej. Ważne jest, by rosnącej obecności kobiet na rynku pracy i w życiu publicznym towarzyszyło większe zaangażowanie mężczyzn w prace domowe i zobowiązania opiekuńcze.

Nie brakuje opinii, że wszelkie próby zahamowania zjawiska są skazane na porażkę, ponieważ tendencji spadkowej liczby urodzeń nie da się już zatrzymać m.in. dlatego, że doszło do nieodwracalnej zmiany modelu rodziny. Jak pani zapatruje się na tę sprawę?

Uważam, że powrót do reprodukcji rozszerzonej nie jest możliwy w najbliższych dekadach (powiedzmy w ciągu najbliższych 50 lat). Istotne jest natomiast to, że zmiana demograficznego modelu rodziny, która przyczyniła się do spadku dzietności poniżej prostej zastępowalności pokoleń, nie musi prowadzić do utrzymywania się niskiej dzietności. W krajach, w których te zmiany rodziny są bardziej zaawansowane, ale jednocześnie zmienia się ekonomiczny model rodziny, a rozwiązania polityki publicznej, w tym polityki rodzinnej, odpowiadają na nowe potrzeby związane z tymi przeobrażeniami, dzietność nie utrzymuje się na niskim poziomie. Oprócz bezpośrednich (świadczenia pieniężne) i pośrednich (ulgi podatkowe) transferów finansowych kierowanych do rodzin z dziećmi, coraz większe znaczenie nadawano publicznym usługom edukacyjno-opiekuńczym dla małych dzieci, urlopom na opiekę nad dziećmi dla matek i ojców, elastycznej organizacji czasu pracy dla obojga rodziców, a także organizacji oświaty dostosowanej do pracujących rodziców. Odzwierciedla to nie tylko wsparcie w podejmowaniu wysiłku rodzicielskiego i znaczenie przypisywane przez państwo odtwarzaniu pokoleń i warunkom życia rodzin, ale także zmieniające się normy społeczne dotyczące rodziny, a zwłaszcza społecznych ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn. Taką ewolucję polityki rodzinnej można określić jako przejście od wspierania pracujących matek poprzez zachęcanie ich do aktywności zawodowej, do zachęcania i wspierania ojców w zajmowaniu się domem i dziećmi. Liczne badania wskazują, że polityka publiczna uwzględniająca dokonujące się zmiany demograficznego i ekonomicznego modelu rodziny sprzyja pozostawaniu współczynnika dzietności na poziomie powyżej 1,5 urodzeń na kobietę i może pomóc w wyjściu ze strefy niskiej dzietności.