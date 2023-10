Najstarsze odkryte zapiski o snach pochodzą z ok. 1500 r. p.n.e. Już starożytni Grecy i Babilończycy traktowali sny jako przepowiednie i pewnego rodzaju wiadomości zsyłane od bogów. Nic więc dziwnego, że również dziś – nawet w kontekście badań naukowych – fascynuje nas ich znaczenie.

Psychologiczne podłoże snów, czyli Freud i Jung

Wgłębiając się w temat postrzegania znaczenia snów w kontekście psychologicznym, nie można obejść się bez dwóch nazwisk: Sigmund Freud i Carl Gustav Jung. Ten pierwszy nazywany jest ojcem psychoanalizy. Na przełomie XIX i XX wieku wydał książkę „Objaśnianie marzeń sennych”, z której wywodzą się wszystkie teorie nurtu psychoanalitycznego. Uważał on, że ujawniają wgląd w ukryte pragnienia i emocje. Do tej pory jest to istotny element w terapii nurtu psychodynamicznego.

Jung z kolei w procesie interpretacji snów opracował metodę zwaną amplifikacją. Polegała ona na rozszerzaniu znaczenia obrazu sennego dzięki przepracowaniu z pacjentem pojawiających się w nim elementów. To, co wypełnia podświadomość, nazwał archetypami, czyli pierwotnymi wzorcami zachowań, zdarzeń i postaw. „W każdym z nas jest ktoś, którego nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie” mówił szwajcarski psychiatra.

Co oznacza sen, w którym spadamy?

Co więc może oznaczać sen, w którym lecimy w dół? W analizach, w których uwzględniono dane z czterech niezależnych, reprezentatywnych badań przeprowadzonych w latach 1956–2000 w Niemczech wykazano, że powtarzającego się snu o spadaniu doświadczyło 18 proc. ankietowanych.