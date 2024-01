AI na tropie odcisków palców: mogą nie być unikatowe. Czy również w przypadku bliźniąt jednojajowych?

Obserwacje poczynione przez naukowców z Columbia University mogą jednak okazać się przełomowe zarówno w biometrii – w zakresie używania jednego palca do odblokowywania urządzeń elektronicznych – jak i w kryminalistyce.

Jeśli na przykład niezidentyfikowany odcisk kciuka zostanie znaleziony w miejscu zbrodni A, a następnie odcisk palca wskazującego w miejscu zbrodni B, to przy użyciu obecnie dostępnych narzędzi nie ma możliwości powiązania tych dowodów z jedną osobą. Natomiast technologie bazujące na sztucznej inteligencji mogą tego dokonać.

Kontynuacja badań

Zespół Uniwersytetu Columbia podkreśla jednak, że niezbędne są dalsze badania w tym zakresie. Aby narzędzia AI mogły dostarczyć wiarygodnych wyników, muszą być zasilone danymi, co oznacza, że kolejne odciski palców powinny trafić do bazy, by móc kontynuować eksperyment.

Co więcej, dostarczone w celu badania odciski były w idealnej jakości, co w świecie rzeczywistym nie zawsze ma miejsce. – Nasze narzędzie nie jest wprawdzie idealne dla celów sądowych, natomiast jest wystarczająco dobre do naprowadzania śledczych na konkretny trop – zauważa cytowany przez BBC, uczestniczący w badaniu Gabe Guo.

Badacze przyznają również, że problemem mogą być potencjalne ograniczenia modelu sztucznej inteligencji, dotyczące między innymi płci i rasy. Aby wyjść temu naprzeciw, należy zgromadzić znacznie bardziej obszerną bazę danych, która pozwoli sztucznej inteligencji na dokonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów.